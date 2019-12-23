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    «Барселона» — лидер по зарплатам в мировом спорте

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    Издание Sportingintelligence опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых клубов в мировом спорте. При учёте использовались данные средней зарплаты игроков без бонусов.

    «Барселона» платит рекордные деньги игрокам
    «Барселона» платит рекордные деньги игрокам

    Лидером рейтинга оказалась «Барселона», которая в среднем платит игрокам € 11 081 282. Второе место занимает мадридский «Реал» с показателем в € 10 062 090. В первую тройку также входит туринский «Ювентус» — € 9 119 076.

    Топ-15 рейтинга:

    1. «Барселона» — € 11 081 282
    2. «Реал» — € 10 062 090
    3. «Ювентус» — € 9 119 076
    4. «Портленд Трэйл Блэйзерс» (НБА) — € 9 058 786
    5. «Голден Стэйт Уорриорз» (НБА) — € 8 952 374
    6. «Орландо Мэджик» (НБА) — € 8 550 449
    7. «Оклахома-Сити Тандер» (НБА) — € 8 511 030
    8. «Денвер Наггетс» (НБА) — € 8 402 631
    9. «Майами Хит» (НБА) — € 8 390 572
    10. «Кливленд Кавальерс» (НБА) — € 8 308 078
    11. «Хьюстон Рокетс» (НБА) — € 8 266 078
    12. «ПСЖ» — € 8 061 793
    13. «Манчестер Сити» — € 7 881 463
    14. «Лос-Анджелес Клипперс» (НБА) — € 7 820 865
    15. «Филадельфия Сиксерс» (НБА) — € 7 778 458. 0

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