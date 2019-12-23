Роналду проиграл финал впервые с 2013 года

В матче за Суперкубок Италиипроигралсо счетом 1:3.

Для нападающего туринцев Криштиану Роналду это первое поражение в финалах с мая 2013 года, сообщает Football Italia.

Тогда португалец в составе «Реала» уступил «Атлетико» (1:2) в решающем поединке Кубка Испании.

После этого 34-летний Роналду выиграл 12 финалов подряд. В составе «Ювентуса» Роналду сыграл два финала и выиграл первый, обыграв «Милан» в Суперкубке Италии в январе 2019 года. Португальский форвард в этом матче забил победный гол.

Напомним, Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года из «Реала», за который выступал с 2009 года. 0