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    Роналду проиграл финал впервые с 2013 года

    Футбол Суперкубок Италии Футбол Италии Ювентус Лацио
    В матче за Суперкубок Италии «Ювентус» проиграл «Лацио» со счетом 1:3.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    Для нападающего туринцев Криштиану Роналду это первое поражение в финалах с мая 2013 года, сообщает Football Italia.

    Тогда португалец в составе «Реала» уступил «Атлетико» (1:2) в решающем поединке Кубка Испании.

    После этого 34-летний Роналду выиграл 12 финалов подряд. В составе «Ювентуса» Роналду сыграл два финала и выиграл первый, обыграв «Милан» в Суперкубке Италии в январе 2019 года. Португальский форвард в этом матче забил победный гол.

    Напомним, Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года из «Реала», за который выступал с 2009 года. 0

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