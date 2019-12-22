Экс-наставник «Зенита» ведет переговоры со «Сьоном»

Бывший главный тренер «Зенита» и «Шахтера»может продолжить карьеру в Швейцарии, сообщает Le Matin.

Как передает источник, руководство «Сьона» связалось с румынским специалистом и ведет переговоры. Об этом рассказал президент клуба Кристиан Константин.

Также он подчеркнул, что Луческу отклонил предложение бразильского «Сантоса», который хотел видеть у себя румынского тренера.

Последней командой, которую тренировал Луческу, была сборная Турции. Он работал со сборной с 2017 по февраль 2019 года.

Помимо работы с «Зенитом» и Шахтером« румынский тренер работал в "Бешикташе", "Галатасарае", "Рапиде" и "Интере". В качестве тренера Луческу провел 1303 матча, из которых выиграл 801. 0