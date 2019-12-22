Источник: «Зенит» может купить Черышева

Футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что «Зенит» может приобрести российского полузащитника «Валенсии»

«Слышал слух, что "Зенит" может за 25 миллионов евро купить Черышева. Или не слух это?» — написал Сафонов на своей странице в Twitter.

Напомним, что Черышев никогда не играл в России, проведя всю свою карьеру в Испании. Хавбек выступал за «Реал», «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию».

В этом сезоне Черышев провел 13 матчей за «летучих мышей», забил два гола и сделал две результативные передачи.

Слышал слух,что Зенит может за 25млн.евро купить Черышева ⚽️😎⚽️или не слух это???⚽️⚽️⚽️ — Алексей Сафонов (@safonov016) 21 декабря 2019 г.

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