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    Источник: «Зенит» может купить Черышева

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    Футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что «Зенит» может приобрести российского полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева.

    Денис Черышев
    Денис Черышев

    «Слышал слух, что "Зенит" может за 25 миллионов евро купить Черышева. Или не слух это?» — написал Сафонов на своей странице в Twitter.

    Напомним, что Черышев никогда не играл в России, проведя всю свою карьеру в Испании. Хавбек выступал за «Реал», «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию».

    В этом сезоне Черышев провел 13 матчей за «летучих мышей», забил два гола и сделал две результативные передачи.

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