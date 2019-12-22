Источник: «Зенит» может купить Черышева

Денис Черышев
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«Слышал слух, что "Зенит" может за 25 миллионов евро купить Черышева. Или не слух это?» — написал Сафонов на своей странице в Twitter.
Напомним, что Черышев никогда не играл в России, проведя всю свою карьеру в Испании. Хавбек выступал за «Реал», «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию».
В этом сезоне Черышев провел 13 матчей за «летучих мышей», забил два гола и сделал две результативные передачи.
Слышал слух,что Зенит может за 25млн.евро купить Черышева ⚽️😎⚽️или не слух это???⚽️⚽️⚽️— Алексей Сафонов (@safonov016) 21 декабря 2019 г.