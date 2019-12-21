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    «Барселона» дома разгромила «Алавес»

    «Барселона» — «Алавес»: счет матча 4:1, обзор голов

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    В матче 18-го тура испанской Примеры «Барселона» принимала «Алавес».

    «Барса» остается лидером чемпионата
    «Барса» остается лидером чемпионата

    Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» и завершилась победой хозяев со счетом 4:1.

    В составе каталонской команды голами отметились нападающие Антуан Гризманн, Лионель Месси и Луис Суарес, который реализовал пенальти, а также полузащитник Артуро Видаль.

    «Алавес» сумел забить лишь гол престижа усилиями Пере Понса.

    «Барселона» продлила беспроигрышную серию в испанской Примере до семи матчей. Каталонцы набрали 39 очков и продолжают лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании. У «Алавеса» 19 очков и 15-е место.

    Чемпионат Испании. 18-й тур
    «Барселона» — «Алавес» — 4:1
    Голы: Гризманн, 14, Артуро Видаль, 45, Месси, 69, Суарес, 75 (пен.) — Понс, 56«Барселона»: тер Штеген, Роберто (Семеду, 85), Пике, Умтити, Альба, Артуро Видаль, Бускетс (де Йонг, 79), Аленья, Месси, Суарес (К. Перес, 85), Гризманн«Алавес»: Пачеко, Агуиррегабирия, Эли, Химо, Дуарте, Алейш Видаль (Берк, 88), Муньос (Риоха, 53), Понс, Гарсия, Вакасо (Хоселу, 69), Л. ПересПредупреждения: Умтити, Альба — Алейш Видаль, Вакасо, Агуиррегабирия
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