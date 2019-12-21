«Барселона» — «Алавес»: счет матча 4:1, обзор голов

В матче 18-го тура испанской Примерыпринимала

Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» и завершилась победой хозяев со счетом 4:1.

В составе каталонской команды голами отметились нападающие Антуан Гризманн, Лионель Месси и Луис Суарес, который реализовал пенальти, а также полузащитник Артуро Видаль.

«Алавес» сумел забить лишь гол престижа усилиями Пере Понса.

«Барселона» продлила беспроигрышную серию в испанской Примере до семи матчей. Каталонцы набрали 39 очков и продолжают лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании. У «Алавеса» 19 очков и 15-е место.