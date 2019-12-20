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    Гвардиола покинет «Ман Сити» в случае отсутствия усиления

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет, чтобы руководство клуба приобрело как минимум трех футболистов в летнее трансферное окно 2020 года.

    Хосеп Гвардиола
    Хосеп Гвардиола

    В противном случае 48-летний специалист рассмотрит вариант с продолжением карьеры в другой команде, сообщает The Athletic.

    Контракт Гвардиолы с «горожанами» рассчитан до 30 июня 2021 года. Испанец пока не договорился о продлении сотрудничества. Многое будет зависеть от предстоящих покупок клуба. Хосеп хочет усилить состав как минимум одним центральным защитником, левым защитником и нападающим.

    «Манчестер Сити», набрав 35 очков, занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. 0

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