Гвардиола покинет «Ман Сити» в случае отсутствия усиления

Главный тренерхочет, чтобы руководство клуба приобрело как минимум трех футболистов в летнее трансферное окно 2020 года.

В противном случае 48-летний специалист рассмотрит вариант с продолжением карьеры в другой команде, сообщает The Athletic.

Контракт Гвардиолы с «горожанами» рассчитан до 30 июня 2021 года. Испанец пока не договорился о продлении сотрудничества. Многое будет зависеть от предстоящих покупок клуба. Хосеп хочет усилить состав как минимум одним центральным защитником, левым защитником и нападающим.

«Манчестер Сити», набрав 35 очков, занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. 0