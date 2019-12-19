Ракитич: Нулевая ничья — справедливый результат «Эль Класико»

Полузащитник «Барселоны»прокомментировал ничейный результат в перенесенном матче 10-го тура Ла Лиги против мадридского «Реала» (0:0).

«В первом тайме у "Реала" было несколько хороших моментов. Было тяжело играть против такого "Реала", который действовал очень здорово. Думаю, нулевая ничья — справедливый результат Эль класико. Мы рады такому исходу.

Во втором тайме мы играли лучше, я горд нашей командой. Чего нам не хватило, так это последнего паса», — цитирует Ракитича Mundo Deportivo.

«Барселона» с 36 очками осталась на первой строчке в турнирной таблице Примеры, опережая «Реал» только по разнице мячей.

Свой следующий матч «Барселона» проведет 21 декабря, соперником каталонцев станет «Алавес». «Реал» днем позже на «Сантьягу Бернабеу» примет «Атлетик» Бильбао. 0