«Фрайбург» — «Бавария»: счет матча 1:2, обзор голов

Мюнхенскаяодержала гостевую победу над(2:1) в матче 16-го тура чемпионата Германии.

Счет в матче на 16-й минуте открыли гости — отличился Роберт Левандовски. На 35-й минуте Джанлука Капрари сравнял счет.

Победный мяч на второй компенсированной минуте забил Джошуа Зиркзее. На пятой компенсированной минуте Серж Гнабри поставил победную точку.

«Бавария» поднялась на третье место в таблице Бундеслиги и отстает от лидирующего «Лейпцига» на 4 очка.

В другом матче тура «Боруссия» из Менхенгладбаха дома выиграла у «Падерборна» со счетом 2:0.

Менхенгладбахцы сравнялись по набранным очкам с «Лейпцигом», но уступают им по дополнительным показателям — у обоих клубов по 34 очка. 0