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    «Бавария» вырвала победу у «Фрайбурга»

    «Фрайбург» — «Бавария»: счет матча 1:2, обзор голов

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    Мюнхенская «Бавария» одержала гостевую победу над «Фрайбургом» (2:1) в матче 16-го тура чемпионата Германии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 16-й минуте открыли гости — отличился Роберт Левандовски. На 35-й минуте Джанлука Капрари сравнял счет.

    Победный мяч на второй компенсированной минуте забил Джошуа Зиркзее. На пятой компенсированной минуте Серж Гнабри поставил победную точку.

    «Бавария» поднялась на третье место в таблице Бундеслиги и отстает от лидирующего «Лейпцига» на 4 очка.

    В другом матче тура «Боруссия» из Менхенгладбаха дома выиграла у «Падерборна» со счетом 2:0.

    Менхенгладбахцы сравнялись по набранным очкам с «Лейпцигом», но уступают им по дополнительным показателям — у обоих клубов по 34 очка. 0

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