«Боруссия» Д — «Лейпциг»: счет матча 3:3, обзор

В составе хозяев отличились Юлиан Вайгль, Юлиан Брандт и Джейдон Санчо.
За гостей дубль оформил Тимо Вернер, еще один мяч забил Патрик Шик.
«Боруссия» потеряла очки впервые за последние четыре тура, команда с 30 очками находится на третьем месте в таблице Бундеслиги и отстает от лидирующего «Лейпцига» на четыре очка.
«Лейпциг» не смог победить впервые в бундеслиге за последние семь матчей.
Бундеслига. 16-й тур
«Боруссия Д» — «РБ Лейпциг» — 3:3 (2:0)
Голы: Вайгль, 23 (1:0). Брандт, 34 (2:0). Вернер, 47 (2:1). Вернер, 53 (2:2). Санчо, 55 (3:2). Шик, 77 (3:3)«Боруссия Д»: Бюрки, Хуммельс, Аканджи, Хакими, Загаду, Ройс, Азар, Рафаэл Геррейру (Шульц, 84), Брандт, Вайгль, Санчо (Пищек, 71)«РБ Лейпциг»: Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Мукьеле, Забитцер (Кунья, 70), Форсберг (Нкунку, 46), Лаймер, Демме, Поульсен (Шик, 62), Вернер