«Боруссия» Д — «Лейпциг»: счет матча 3:3, обзор

Дортмундскаяна своем поле сыграла вничью с(3:3) в матче 16-го тура чемпионата Германии.

В составе хозяев отличились Юлиан Вайгль, Юлиан Брандт и Джейдон Санчо.

За гостей дубль оформил Тимо Вернер, еще один мяч забил Патрик Шик.

«Боруссия» потеряла очки впервые за последние четыре тура, команда с 30 очками находится на третьем месте в таблице Бундеслиги и отстает от лидирующего «Лейпцига» на четыре очка.

«Лейпциг» не смог победить впервые в бундеслиге за последние семь матчей.