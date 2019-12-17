ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт Левандовски«Челси» против «Баварии». Что поможет Лэмпарду остановить Левандовски?
  • 00:17
    • «Барселона» объявила заявку на матч с «Реалом»
  • 23:25
    • ЦСКА победил рижское «Динамо»
  • 22:49
    • СКА одержал волевую победу над «Северсталью»
  • 21:19
    • Иванович и Жирков покинут «Зенит» летом
  • 20:54
    • Ковальчук прошел драфт отказов и стал свободным агентом
    Все новости спорта

    «Фламенго» вышел в финал клубного чемпионата мира

    Футбол Клубный чемпионат мира Латинская Америка
    Бразильский «Фламенго» стал первым финалистом клубного чемпионата мира, проходящего в Катаре.

    «Фламенго»
    «Фламенго»

    В полуфинале «красно-черные» одержали волевую победу над саудовским «Аль-Хилялем» со счетом 3:1.

    На 18-й минуте счёт в матче открыл полузащитник саудитов Салем Аль-Доссари. На 49-й минуте, хавбек «Фламенго» Хиорхьян де Арраскаета сравнял счёт.

    На 78-й минуте бразильцы — отличился форвард Бруно Энрике. А через 4 минуты защитник клуба «Аль-Хиляль» Али Аль-Булайхи отправил мяч в собственные ворота и установил итоговый счёт встречи.

    Второй финалист определится в паре «Ливерпуль» — «Монтеррей».

    Клубный чемпионат мира. Полуфинал
    «Фламенго» (Бразилия) — «Аль-Хилаль» (Саудовская Аравия) — 3:1 (0:1, 3:0)
    Голы: 0:1 — 18 Аль-Досари, 1:1 — 49 де Арраскаэта, 2:1 — 78 Бруно Энрике, 3:1 — 82, автогол Аль-Булайхи«Фламенго»: Диего Алвес, Рафинья, Мари, Филипе Луис, Родриго Кайо, Арао, де Арраскаэта (Пирис, 90), Жерсон (Диего, 74), Эвертон Рибейро, Габриэл Барбоза, Бруно Энрике (Витиньо, 89)«Аль-Хилаль»: Аль-Маюф, Чжан Хен Су, Аль-Брейк, Аль-Булайхи, Аль-Шахрани, Каррильо, Куэльяр, Карлос Эдуардо, Аль-Досари (Аль-Абед, 83), Джовинко (Хрибин, 71), Гомис (Отайф, 90)Предупреждения: Бруно Энрике (20), Джовинко (44), Мари (45), Аль-Булайхи (45), Аль-Досари (69), Диего (87)Удаление: Каррильо (83)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Челси» против «Баварии». Что поможет Лэмпарду остановить Левандовски?
  • Вчера в 20:34
    •
  • Прогноз
  • «Монтерей» — «Ливерпуль»
  • 1.90
  • Сегодня в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько голов мы увидим на главном празднике футбола?
  • «Барселона» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Сумеет ли «Монтерей» воспользоваться усталостью «Ливерпуля»?
  • «Монтерей» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Вскроет ли «Юве» оборону «Сампдории»?
  • «Сампдория» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Юлиан Нагельсман Футбол Когда внешность обманчива. «Тоттенхэм» ждет непростая дуэль в ЛЧВ 1/8 финала команда Моуринью сыграет с «РБ Лейпциг» Вчера в 15:460
  • 19:43
    • «Сибирь» на выезде выиграла у «Салавата Юлаева»
  • 19:29
    • «Автомобилист» разгромил «Амур»
  • 19:15
    • Стал известен список игроков «Реала» на матч с «Барселоной»
    Эрлинг Холанд Футбол Трансферный дайджест. 10—16 декабряС кем ведет переговоры Сульшер, кто получил предложение от «Барселоны», кого купит «Ливерпуль» и другие трансферные новости последних дней 16/12/2019 в 19:060
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Реал» выстоять на «Камп Ноу»?
  • 4.52
    •
  • 23:54
    • «Локомотив» проиграл «Тофашу» в Кубке Европы
  • 23:42
    • «Зенит» проиграл «Маккаби» в Евролиге
  • 23:04
    • «Фламенго» вышел в финал клубного чемпионата мира
    Лига чемпионов Футбол Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов 2019/2020Онлайн жеребьёвки 1/8 финала ЛЧ 2019/2020: когда матчи, кто с кем играет 16/12/2019 в 14:231
  • 18:57
    • Клопп: Должен ли клубный чемпионат мира проводиться в середине сезона, я отвечу, что нет
  • 17:57
    • Прядкин: Есть задание от РФС рассмотреть варианты реформы РПЛ
  • 17:50
    • Прядкин: Никакой деградации нет в РПЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие