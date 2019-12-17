«Фламенго» вышел в финал клубного чемпионата мира

В полуфинале «красно-черные» одержали волевую победу над саудовским «Аль-Хилялем» со счетом 3:1.
На 18-й минуте счёт в матче открыл полузащитник саудитов Салем Аль-Доссари. На 49-й минуте, хавбек «Фламенго» Хиорхьян де Арраскаета сравнял счёт.
На 78-й минуте бразильцы — отличился форвард Бруно Энрике. А через 4 минуты защитник клуба «Аль-Хиляль» Али Аль-Булайхи отправил мяч в собственные ворота и установил итоговый счёт встречи.
Второй финалист определится в паре «Ливерпуль» — «Монтеррей».
Клубный чемпионат мира. Полуфинал
«Фламенго» (Бразилия) — «Аль-Хилаль» (Саудовская Аравия) — 3:1 (0:1, 3:0)
Голы: 0:1 — 18 Аль-Досари, 1:1 — 49 де Арраскаэта, 2:1 — 78 Бруно Энрике, 3:1 — 82, автогол Аль-Булайхи«Фламенго»: Диего Алвес, Рафинья, Мари, Филипе Луис, Родриго Кайо, Арао, де Арраскаэта (Пирис, 90), Жерсон (Диего, 74), Эвертон Рибейро, Габриэл Барбоза, Бруно Энрике (Витиньо, 89)«Аль-Хилаль»: Аль-Маюф, Чжан Хен Су, Аль-Брейк, Аль-Булайхи, Аль-Шахрани, Каррильо, Куэльяр, Карлос Эдуардо, Аль-Досари (Аль-Абед, 83), Джовинко (Хрибин, 71), Гомис (Отайф, 90)Предупреждения: Бруно Энрике (20), Джовинко (44), Мари (45), Аль-Булайхи (45), Аль-Досари (69), Диего (87)Удаление: Каррильо (83)