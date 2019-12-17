«Фламенго» вышел в финал клубного чемпионата мира

Бразильский «Фламенго» стал первым финалистом клубного чемпионата мира, проходящего в Катаре.

В полуфинале «красно-черные» одержали волевую победу над саудовским «Аль-Хилялем» со счетом 3:1.

На 18-й минуте счёт в матче открыл полузащитник саудитов Салем Аль-Доссари. На 49-й минуте, хавбек «Фламенго» Хиорхьян де Арраскаета сравнял счёт.

На 78-й минуте бразильцы — отличился форвард Бруно Энрике. А через 4 минуты защитник клуба «Аль-Хиляль» Али Аль-Булайхи отправил мяч в собственные ворота и установил итоговый счёт встречи.

Второй финалист определится в паре «Ливерпуль» — «Монтеррей».