«Кристал Пэлас» — «Брайтон»: счет 1:1, обзор голов

В рамках 17 тура АПЛсмог добыть ничью, проигрывая по ходу встречи. Хозяева сыграли вничью ссо счетом 1:1.

Первый гол был забит на 54 минуте. Паскаль Гросс получил диагональную передачу на правую бровку и в касание навесил в район 11 метров. Оттуда ворота расстрелял Мопей.

«Орлы» сравняли на 76 минуте. Уилфрид Заа получил диагональную передачу на левом фланге. Раскачав защитника, он прорвался в штрафную на рывке и пробил левой ногой в ближний верхний угол.

«Кристал Пэлас» набирает 23 очка и занимает 10 место. «Брайтон» на три строчки ниже, на счету команды 20 набранных баллов.