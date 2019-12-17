«Кристал Пэлас» — «Брайтон»: счет 1:1, обзор голов

Первый гол был забит на 54 минуте. Паскаль Гросс получил диагональную передачу на правую бровку и в касание навесил в район 11 метров. Оттуда ворота расстрелял Мопей.
«Орлы» сравняли на 76 минуте. Уилфрид Заа получил диагональную передачу на левом фланге. Раскачав защитника, он прорвался в штрафную на рывке и пробил левой ногой в ближний верхний угол.
«Кристал Пэлас» набирает 23 очка и занимает 10 место. «Брайтон» на три строчки ниже, на счету команды 20 набранных баллов.
АПЛ. 17 тур
«Кристал Пэлас» — «Брайтон» — 1:1
Голы: 0:1 — 54 Мопе, 1:1 — 76 Заа«Кристал Пэлас»: Гуаита, Томкинс, Дэнн, Келли, Ридевалд (Маккарти, 46), Куяте (Майер, 67), Макартур, Миливоевич, Заа, Бентеке, Айю«Брайтон»: Райан, Монтойя, Берн, Уэбстер, Данк, Проппер, Биссума (Даффи, 85), Гросс (Бернардо, 90), Муй, Троссард (Альсате, 84), МопеПредупреждения: Бентеке (35), Проппер (86)