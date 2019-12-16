Газзаев: Менять надо не систему «осень-весна», а ущербную психологию

Знаменитый отечественный тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион Россиивысказался о переходе РПЛ к системе «осень-весна».

«Когда твоя команда недостаточно хорошо подготовлена, когда на должном уровне не проведена селекционная работа и когда футболисты проводят некачественную игру, легче всего все списать на посторонние факторы — на систему "осень-весна", на молодость, на развитие детско-юношеского футбола и так далее.

Кроме того, лично я не вижу никаких реальных аргументов в пользу системы "весна-осень". Единственное, о чем твердят ее сторонники — климатический фактор. Но данный аргумент легко разбивается.

Еще раз повторю: не надо перекладывать с больной головы на здоровую. Менять в нашем футболе надо не систему "осень-весна", а ущербную психологию и методику организации тренировочного процесса», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс». 0