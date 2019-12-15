«Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм»: счет матча 1:2, обзор голов

Лондонскийодержал гостевую победу над(2:1) в матче 17-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче на 8-й минуте открыли гости. Сон Хын Мин слева вышел к воротам, но Патрисиу отразил удар корейца. Гости быстро перевели мяч на правый фланг. Лукас Моура вошёл в штрафную площадь и мощно пробил под перекладину.

На 67-й минуте «волки» отыгрались. Хименес слева выдал пас на Траоре, который продвинулся к штрафной площади и с восемнадцати метров точно пробил в левый угол. Гассанига в прыжке отбить мяч не смог.

А на первой компенсированной минуте «шпоры» вырвали победу. Эриксен исполнил штрафной удар слева, а затем угловой. Подача от углового флага пришлась на голову Вертонгену, который с двенадцати метров точно пробил в левый угол

«Тоттенхэм» поднялся на пятое место в таблице АПЛ, набрав 26 очков и потеснив «Манчестер Юнайтед». «Вулверхэмптон» занимает восьмую позицию, оставшись с 24 очками.

21 декабря «Вулверхэмптон» сыграет в гостях с «Норвичем». «Тоттенхэм» 22 декабря встретиться на своем поле с «Челси».