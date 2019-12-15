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    «Тоттенхэм» вырвал победу у «Вулверхэмптона»

    «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм»: счет матча 1:2, обзор голов

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    Лондонский «Тоттенхэм» одержал гостевую победу над «Вулверхэмптоном» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата Англии.

    «Тоттенхэм»
    «Тоттенхэм»

    Счет в матче на 8-й минуте открыли гости. Сон Хын Мин слева вышел к воротам, но Патрисиу отразил удар корейца. Гости быстро перевели мяч на правый фланг. Лукас Моура вошёл в штрафную площадь и мощно пробил под перекладину.

    На 67-й минуте «волки» отыгрались. Хименес слева выдал пас на Траоре, который продвинулся к штрафной площади и с восемнадцати метров точно пробил в левый угол. Гассанига в прыжке отбить мяч не смог.

    А на первой компенсированной минуте «шпоры» вырвали победу. Эриксен исполнил штрафной удар слева, а затем угловой. Подача от углового флага пришлась на голову Вертонгену, который с двенадцати метров точно пробил в левый угол

    «Тоттенхэм» поднялся на пятое место в таблице АПЛ, набрав 26 очков и потеснив «Манчестер Юнайтед». «Вулверхэмптон» занимает восьмую позицию, оставшись с 24 очками.

    21 декабря «Вулверхэмптон» сыграет в гостях с «Норвичем». «Тоттенхэм» 22 декабря встретиться на своем поле с «Челси».

    АПЛ. 17-й тур
    «Вулверхэмптон Уондерерс» — «Тоттенхэм Хотспур» — 1:2 (0:1)
    Голы: Лукас Моура, 8 (0:1). Траоре, 67 (1:1). Фертонген, 90+1 (1:2)«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Доэрти, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш, Саисс, Хименес, Траоре, Жота«Тоттенхэм Хотспур»: Гассанига, Фертонген, Алдервейрелд, Орье, Санчес, Сиссоко, Дайер, Алли (Фойт, 90+2), Сон Хын Мин (Уинкс, 90+2), Лукас Моура (Эриксен, 89), КейнПредупреждения: Жоау Моутинью, 60. Санчес, 64. Хонни Кастро, 65.Алдервейрелд, 69. Саисс, 75. Дайер, 77. Кейн, 83. Дендонкер, 89
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