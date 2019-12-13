Госдума разрешила продажу пива на стадионах

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей, сообщает «Р-Спорт».

Документ был внесен депутатами Игорем Лебедевым и Дмитрием Свищевым.

«Мы предлагаем производить продажу пива только в подтрибунном помещении, то есть с запретом выхода с кружечкой пива на стадион. Пожалуйста, в специально отведенном для этого месте — в кафе или каком-то другом, на стадионе вы можете в перерыве футбольного матча купить себе одну-две кружки пива, выпить и возвращаться смотреть футбол.

Все это мы предлагаем сделать в соответствии с правилами, которые будут утверждены по соглашению министерства спорта с организаторами и с продавцами пива и пивных напитков», — заявил Лебедев на заседании Госдумы.

Напомним, запрет на реализацию алкогольной продукции на стадионах действует с 2005 года. Его действие приостанавливалось на период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. 0