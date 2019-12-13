УЕФА назвал четырех претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы

В список претендентов вошли: нападающий «Вулверхэмптона» Диогу Жота, форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд, защитник «Ренна» Жорис Ньяньон и игрок «Арсенала» Букайо Сака.
Диогу Жота отметился хет-триком в матче с «Бешикташем» (4:0), дубль Гринвуда помог «МЮ» разгромить «АЗ Алкмар» (4:0).
Два гола Ньяньона принесли «Ренну» победу над «Лацио» (2:0), а точный удар Саки позволил «Арсеналу» уйти от поражения во встрече со «Стандардом» (2:0).
Жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Европы состоится в понедельник, 16 декабря. 0