Клопп продлил контракт с «Ливерпулем»

«Ливерпуль» продлил контракт с главным тренером команды, сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение будет действовать до лета 2024 года. Срок предыдущего договора специалиста действовал до конца сезона-2020/21.

Контракты с командой также продлили ассистенты Клоппа Петер Кравец и Пепейн Лейндерс.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» под руководством Клоппа выиграл Лигу чемпионов. Кроме того, «красные» побили клубный рекорд по количеству набранных очков в АПЛ (97), но заняли второе место.

Немецкий тренер работает с мерсисайдцами с 2015 года.

