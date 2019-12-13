Клопп продлил контракт с «Ливерпулем»

Юрген Клопп
globallookpress.com
Новое соглашение будет действовать до лета 2024 года. Срок предыдущего договора специалиста действовал до конца сезона-2020/21.
Контракты с командой также продлили ассистенты Клоппа Петер Кравец и Пепейн Лейндерс.
В прошлом сезоне «Ливерпуль» под руководством Клоппа выиграл Лигу чемпионов. Кроме того, «красные» побили клубный рекорд по количеству набранных очков в АПЛ (97), но заняли второе место.
Немецкий тренер работает с мерсисайдцами с 2015 года.
BOSS ✊— Liverpool FC (@LFC) 13 декабря 2019 г.
We're delighted to announce Jürgen Klopp has agreed a contract extension 😍 https://t.co/Eg13Fjj3Ek