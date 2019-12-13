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    Клопп продлил контракт с «Ливерпулем»

    Футбол Футбол Англии Ливерпуль
    «Ливерпуль» продлил контракт с главным тренером команды Юргеном Клоппом, сообщается на официальном сайте клуба.

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    Новое соглашение будет действовать до лета 2024 года. Срок предыдущего договора специалиста действовал до конца сезона-2020/21.

    Контракты с командой также продлили ассистенты Клоппа Петер Кравец и Пепейн Лейндерс.

    В прошлом сезоне «Ливерпуль» под руководством Клоппа выиграл Лигу чемпионов. Кроме того, «красные» побили клубный рекорд по количеству набранных очков в АПЛ (97), но заняли второе место.

    Немецкий тренер работает с мерсисайдцами с 2015 года.

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