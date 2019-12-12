Терим: «Галатасарай» не лучшим образом завершил ЛЧ

Главный тренер «Галатасарая»прокомментировал разгромное поражение от ПСЖ (0:5) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы не лучшим образом завершили турнир. Но порой получается извлечь пользу из таких прощаний. Надеюсь, нам это удастся. Мы неплохо играли первые 30-35 минут, но это ничего не значит. Если честно, это был худший матч в жизни.

Мы принимаем то, что "Реал" и ПСЖ сильнее нас. Мы поздравляем их. Нам было нелегко. Теперь сможем готовиться к матчам по-другому. Постараемся показать себя с лучшей стороны. Наши решения в будущем должны быть гораздо более радикальными», — цитирует наставника официальный сайт УЕФА.

Парижане без поражений заняли первое место в группе А с 16 очками и вышли в плей-офф Лиги чемпионов. «Галатасарай» с двумя баллами замкнул таблицу и завершил свой евросезон. 0