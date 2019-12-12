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    Терим: «Галатасарай» не лучшим образом завершил ЛЧ

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    Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим прокомментировал разгромное поражение от ПСЖ (0:5) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Фатих Терим
    Фатих Терим

    «Мы не лучшим образом завершили турнир. Но порой получается извлечь пользу из таких прощаний. Надеюсь, нам это удастся. Мы неплохо играли первые 30-35 минут, но это ничего не значит. Если честно, это был худший матч в жизни.

    Мы принимаем то, что "Реал" и ПСЖ сильнее нас. Мы поздравляем их. Нам было нелегко. Теперь сможем готовиться к матчам по-другому. Постараемся показать себя с лучшей стороны. Наши решения в будущем должны быть гораздо более радикальными», — цитирует наставника официальный сайт УЕФА.

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