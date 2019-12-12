Обзор матчей группы D

вышел вперед на 23 минуте.сделал точную передачу на. Тот открыл счет в матче.

На 35 минуте гости остались в меньшинстве, и это повлияло на результат. Удалили Рибейро. Спустя 3 минуты после удаления ЛАСК удвоил преимущество. Забил Клаусс. Игрок отметился с пенальти.

В добавленное ко второму тайму время Рагуж поставил точку в этом поединке, забив с передачи Холланда.

Несмотря на поражение «Спортинг» проходит дальше, набрав 12 очков. ЛАСК завершил групповой этап на первом месте с 13 баллами.

ЛЕ. 6 тур ЛАСК — «Спортинг» Голы: 1:0 — 23 Траунер, 2:0 — 38, пенальти Клаусс, 3:0 — 90 РагужЛАСК: Шлагер, Поцман, Траунер, Визингер, Ранфтль, Фризер (Тетте, 64), Холланд, Гойгингер, Михорль, Филипович (Погатец, 88), Клаусс (Рагуж, 71)«Спортинг»: Рибейро, Коатес, Илори, Розье, Борха, Родригу Фернандеш (Луиш Машимиану, 37), Мигел Луиш (Луис Феллипе, 71), Рафаэл Камашу, Эдуардо Энрике, Хесе (Думбия, 46), Педру МендешУдаления: Рибейро (34)

В параллельном матче ПСВ чуть не проиграл «Русенборгу» на своем поле. Гости открыли счет на 22 минуте. Это сделал Хелланд.

«Крестьянам» понадобилось 40 минут, чтобы счет сравнять. На 63 минуте встречи Ихаттарен с передачи Гакло восстановил равновесие.

ПСВ остался третьим и вылетел из турнира. То же самое касается и «Русенборга».