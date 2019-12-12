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    ЛАСК разгромил «Спортинг», ПСВ вырвал ничью с «Русенборгом»

    Обзор матчей группы D

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    ЛАСК вышел вперед на 23 минуте. Михорль сделал точную передачу на Траунера. Тот открыл счет в матче.

    Маркус Акуна
    Маркус Акуна

    На 35 минуте гости остались в меньшинстве, и это повлияло на результат. Удалили Рибейро. Спустя 3 минуты после удаления ЛАСК удвоил преимущество. Забил Клаусс. Игрок отметился с пенальти.

    В добавленное ко второму тайму время Рагуж поставил точку в этом поединке, забив с передачи Холланда.

    Несмотря на поражение «Спортинг» проходит дальше, набрав 12 очков. ЛАСК завершил групповой этап на первом месте с 13 баллами.

    ЛЕ. 6 тур
    ЛАСК — «Спортинг»
    Голы: 1:0 — 23 Траунер, 2:0 — 38, пенальти Клаусс, 3:0 — 90 РагужЛАСК: Шлагер, Поцман, Траунер, Визингер, Ранфтль, Фризер (Тетте, 64), Холланд, Гойгингер, Михорль, Филипович (Погатец, 88), Клаусс (Рагуж, 71)«Спортинг»: Рибейро, Коатес, Илори, Розье, Борха, Родригу Фернандеш (Луиш Машимиану, 37), Мигел Луиш (Луис Феллипе, 71), Рафаэл Камашу, Эдуардо Энрике, Хесе (Думбия, 46), Педру МендешУдаления: Рибейро (34)

    В параллельном матче ПСВ чуть не проиграл «Русенборгу» на своем поле. Гости открыли счет на 22 минуте. Это сделал Хелланд.

    «Крестьянам» понадобилось 40 минут, чтобы счет сравнять. На 63 минуте встречи Ихаттарен с передачи Гакло восстановил равновесие.

    ПСВ остался третьим и вылетел из турнира. То же самое касается и «Русенборга».

    ЛЕ.6 тур
    ПСВ — «Русенборг»
    Голы: 0:1 — 22 Хелланн, 1:1 — 63 ИхаттаренПСВ: Уннершталь, Виргевер, Боскальи, Швааб, Думфрис, Гакпо, Томас (Росарио, 61), Бергвейн (Мален, 46), Ихаттарен (Перейро, 70), Брума, Гутьеррес«Русенборг»: Эстбе, Региниуссен, Мелинг, Хеденстад, Ховланд, Тагсет (Лундему, 46), Троннсен, Адегбенро (Сейде, 81), Йенсен, Хелланн (Ботхейм, 75), Тофт-СодерлундПредупреждения: Мелинг (59), Региниуссен (80), Мален (90)
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