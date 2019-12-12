«Хетафе» — «Краснодар»: составы, коэффициенты, онлайн

Станислав Крицюк
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«Хетафе»: Сория, Суарес, Джене, Кабрера, Ньом, Джейсон, Арамбарри, Максимович, Куку, Анхель, Мата.
Запасные: Чичисола, Бруно, Портильно, Оливейра, Молина, Тимор, Кенеди.
«Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Вилена, Газинский, Вандерсон, Сулейманов, Игнатьев, Берг.
Запасные: Сафонов, Скопинцев, Ольссон, Намли, Уткин, Камболов, Стоцкий.
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Хетафе». Коэффициент на его победу — 1.56, на ничью — 4.48, тогда как на успех «Краснодара» — 7,30.
Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0