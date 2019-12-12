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    Крицюк будет защищать ворота «Краснодара» в матче с «Хетафе»

    «Хетафе» — «Краснодар»: составы, коэффициенты, онлайн

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    Стали известны составы «Хетафе» и «Краснодара» на матч группового турнира Лиги Европы.

    Станислав Крицюк
    Станислав Крицюк

    «Хетафе»: Сория, Суарес, Джене, Кабрера, Ньом, Джейсон, Арамбарри, Максимович, Куку, Анхель, Мата.

    Запасные: Чичисола, Бруно, Портильно, Оливейра, Молина, Тимор, Кенеди.

    «Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Вилена, Газинский, Вандерсон, Сулейманов, Игнатьев, Берг.

    Запасные: Сафонов, Скопинцев, Ольссон, Намли, Уткин, Камболов, Стоцкий.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Хетафе». Коэффициент на его победу — 1.56, на ничью — 4.48, тогда как на успех «Краснодара» — 7,30.

    Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0

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