Вальверде: Футболисты «Барселоны» чувствует себя обязанными выиграть эту ЛЧ

Главный тренер «Барселоны»— о победе над «Интером» (2:1) в выездном матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«У нас много эмоций, ведь это был действительно сильный соперник. Мы играли на победу, и мои подопечные, многие из которых в той или иной степени впервые играли на таком уровне, продемонстрировали свою способность конкурировать в этом турнире.

У Карлеса Переса есть голевое чутье, Фати — тоже прирожденный бомбардир. Хотя у него были небольшие болевые ощущения, мы хотели дать ему немного игрового времени. Мы очень рады, что парень из "Барсы" стал самым молодым бомбардиром в этом турнире.

Мы чувствуем себя обязанными выиграть этот турнир. Мы хотим побеждать в каждом матче, именно этого мы добились и здесь», — цитирует Вальверде официальный сайт УЕФА.

«Барселона» с первого места вышла в плей-офф ЛЧ. «Интер» занял третье место и выступит в Лиге Европы. Миланцы пропустили вперед дортмундскую «Боруссию». 0