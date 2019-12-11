Жоау Мариу: Надеюсь, «Локомотив» сможет выкупить меня

Португальский полузащитникзаявил, что хотел бы продолжить карьеру ви в следующем сезоне.

Об этом Жоау Мариу сказал, отвечая на вопрос о том, что он предпочел бы — остаться в «Локо» или вернуться в «Интер».

«Честно, я бы выбрал "Локомотив". Мне нравится клуб, город. Поэтому — да, я бы предпочел остаться здесь, чем вернуться в "Интер". Но в футболе никогда не знаешь, что произойдет дальше. Надеюсь, "Локомотив" сможет выкупить меня, мы сядем и обо всем договоримся», — сказал Мариу в интервью сайту Sport24.ru.

Напомним, «Локомотив» арендовал португальца с правом выкупа за 18 миллионов евро. 0