Иванович: «Бенфика» наказала «Зенит» за каждую ошибку

Защитник «Зенита»прокомментировал поражение от «Бенфики» (0:3) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Почему у "Зенита" получаются разные таймы? Причины разные. В предыдущих матчах мы не научились, как надо контролировать игру. В первом тайме мы это делали, а во втором потеряли контроль. Так было здесь, в Лионе, Лейпциге. Необходим опыт, чтобы мы набирали очки на выезде в Лиге чемпионов.

Параллельный матч в Лионе показал, что на таком уровне нельзя надеяться на удачу, на чудо. Нужно делать свою работу самим, концентрироваться на своем матче и играть так, как умеем.

Сейчас чувства очень тяжелые, мы переживаем, тяжело найти слова. Думаю, мы сможем выбраться и показать свою лучшую игру. В чемпионате России мы тоже ошибаемся, но там нас не наказывают. Но это Лига чемпионов, здесь тяжелее. Нас наказали за каждую ошибку. В чемпионате России "Зенит" ставит перед собой задачу взять золото — при любом раскладе, в любом сезоне. Таков уровень клуба», — передает слова Ивановича Sport24.

«Зенит» с семью очками занял четвертое место в группе и закончил выступление в еврокубках. «Бенфика» с семью баллами стала третьей и сыграет в Лиге Европы. 0