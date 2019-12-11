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    Иванович: «Бенфика» наказала «Зенит» за каждую ошибку

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    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал поражение от «Бенфики» (0:3) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Бранислав Иванович
    Бранислав Иванович

    «Почему у "Зенита" получаются разные таймы? Причины разные. В предыдущих матчах мы не научились, как надо контролировать игру. В первом тайме мы это делали, а во втором потеряли контроль. Так было здесь, в Лионе, Лейпциге. Необходим опыт, чтобы мы набирали очки на выезде в Лиге чемпионов.

    Параллельный матч в Лионе показал, что на таком уровне нельзя надеяться на удачу, на чудо. Нужно делать свою работу самим, концентрироваться на своем матче и играть так, как умеем.

    Сейчас чувства очень тяжелые, мы переживаем, тяжело найти слова. Думаю, мы сможем выбраться и показать свою лучшую игру. В чемпионате России мы тоже ошибаемся, но там нас не наказывают. Но это Лига чемпионов, здесь тяжелее. Нас наказали за каждую ошибку. В чемпионате России "Зенит" ставит перед собой задачу взять золото — при любом раскладе, в любом сезоне. Таков уровень клуба», — передает слова Ивановича Sport24.

    «Зенит» с семью очками занял четвертое место в группе и закончил выступление в еврокубках. «Бенфика» с семью баллами стала третьей и сыграет в Лиге Европы. 0

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