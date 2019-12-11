«Интер» — «Барселона»: счет матча 1:2, обзор голов

Миланскийпотерпел домашнее поражение от(1:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Счет в матче был открыт на 23-й минуте. Гризманн исполнил передачу с правого фланга атаки во вратарскую «Интера», где Видаль в борьбе с Годином сумел протолкнуть мяч на Карлеса Переса, а тот ударом с близкой дистанции уверенно поразил ворота.

На 44-й минуте миланцы отыгрались. После длинной передачи из глубины поля Лаутаро Мартинес сбросил мяч в центральной зоне у чужой штрафной на Лукаку, а тот в касание нанес удар и с небольшим рикошетом от защитника мяч залетел в ближний угол ворот.

А на 86-й минуте Фати здорово обыгрался в стеночку с Суаресом в центральной зоне у чужой штрафной и нанес удар точно в дальний нижний угол ворот «Интера».

Из данного квартета с первого места в плей-офф ЛЧ квалифицировалась «Барселона». «Интер» с 7 очками стал третьим и сыграет в Лиге Европы.