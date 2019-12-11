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    «Зенит» крупно проиграл «Бенфике» и остался без еврокубков

    «Бенфика» — «Зенит»: счет матча 3:0, обзор голов

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    Лиссабонская «Бенфика» на своем поле разгромила питерский «Зенит» (3:0) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе G.

    «Бенфика»
    «Бенфика»

    Счет в матче был открыт на 47-й минуте. Иванович не смог прервать передачу вдоль линии штрафной, Мораис покатил правее на Пицци, тот прострелил во вратарскую, куда ворвался Серви и в касание замкнул эту атаку.

    На 56-й минуте, после фланговой подачи в штрафную «Зенита» мяч попал в руку Дугласа дос Сантоса. Арбитр назначил пенальти и показал вторую желтую карточку игроку «Зениту».

    Пицци уверенно пробил с «точки», направив мяч в правый от вратаря угол ворот.

    А на 79-й минуте Пицци от угла поля выполнил подачу на ближнюю штангу, Азмун пытался сыграть на перехвате, но в итоге пяткой мяч отправил в свои ворота.

    «Зенит» с 7 очками занял четвертое место в группе и закончил выступление в еврокубках. «Бенфика» с 7 очками стала третьей и сыграет в Лиге Европы.

    Лига чемпионов. 6-й тур. Группа G
    «Бенфика» (Португалия) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:0 (0:0)
    Голы: Серви, 47 (1:0). Пиззи, 58 — с пенальти (2:0). Азмун, 79 — в свои ворота (3:0)«Бенфика» (Португалия): Влаходимос, Тавареш, Рубен Диаш, Франсишку Феррейра, Гримальдо, Пиззи, Таарабт, Габриэл (Самарис, 81), Серви (Сеферович, 81), Винисиус (Кайю, 89), Чикинью«Зенит» (Россия): Кержаков, Караваев, Иванович, Осорио, Дуглас Сантос, Шатов (Мак, 89), Барриос, Оздоев (Смольников, 60), Ерохин (Сутормин, 65), Дзюба, АзмунПредупреждения: Дуглас Сантос, 17. Габриэл, 19. Оздоев, 43. Ерохин, 55Удаление: Дуглас Сантос, 56 (игра рукой, вторая ж.к.)
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