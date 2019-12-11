«Бенфика» — «Зенит»: счет матча 3:0, обзор голов

Лиссабонскаяна своем поле разгромила питерский(3:0) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе G.

Счет в матче был открыт на 47-й минуте. Иванович не смог прервать передачу вдоль линии штрафной, Мораис покатил правее на Пицци, тот прострелил во вратарскую, куда ворвался Серви и в касание замкнул эту атаку.

На 56-й минуте, после фланговой подачи в штрафную «Зенита» мяч попал в руку Дугласа дос Сантоса. Арбитр назначил пенальти и показал вторую желтую карточку игроку «Зениту».

Пицци уверенно пробил с «точки», направив мяч в правый от вратаря угол ворот.

А на 79-й минуте Пицци от угла поля выполнил подачу на ближнюю штангу, Азмун пытался сыграть на перехвате, но в итоге пяткой мяч отправил в свои ворота.

«Зенит» с 7 очками занял четвертое место в группе и закончил выступление в еврокубках. «Бенфика» с 7 очками стала третьей и сыграет в Лиге Европы.