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    «Арсенал» вырвал волевую победу в дерби с «Вест Хэмом»

    «Вест Хэм» — «Арсенал»: счет 1:3, обзор голов

    Футбол Англия. Премьер-лига Футбол Англии Вест Хэм Арсенал Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 16 туре английской Премьер-лиги состоялось лондонское дерби между «Вест Хэмом» и «Арсеналом». Команды сыграли со счетом 1:3.

    Фредди Юнгберг
    Фредди Юнгберг

    Матч начался скучным перекатыванием мяча. Никто не торопился форсировать события. Но под конец первого тайма игра ожила. Хозяева вышли вперед после заворухи от стандартного положения. В итоге Огбонна с подачи Форналса пробил головой, а мяч срикошетил от защитника «канониров» в ворота.

    Казалось «Арсенал» потух, но каким-то чудом с 60 минуты команда начала подавать признаки жизни. Сначала на 60 минуте Мартинелли точно пробил низом в дальний угол, после того, как ему на 11 метров выкатил Колашинац.

    Через 6 минут Пепе отличился после передачи Обамеянга. Игрок сместился с мячом справа налево и закрутил мяч в дальний угол ворот.

    Ну а точку в матче поставил Обамеянг, которому должок вернул Пепе. Капитан гостей в упор расстрелял Дэвида Мартина.

    «Арсенал» прервал свою 7-матчевую безвыигрышную серию, набрав 22 очка (9 место). «Вест Хэм» остался на 16 строчке с 16 очками в активе.

    АПЛ. 16 тур
    «Вест Хэм» — «Арсенал» — 1:3
    Голы: 1:0 — 38 Огбонна, 1:1 — 60 Мартинелли, 1:2 — 66 Пепе, 1:3 — 69 Обамеянг«Вест Хэм» Мартин, Фредерикс, Бальбуэна, Крессуэлл (Масуаку, 51), Огбонна, Снодграсс (Холланд, 78), Райс, Антонио, Нобл, Фелипе Андерсон (Аллер, 70), Форнальс«Арсенал» Лено, Чемберс, Тирни (Колашинац, 29), Папастатопулос, Мэйтленд-Найлз, Джака (Гендузи, 86), Торрейра, Пепе (Нелсон, 88), Озил, Мартинелли, ОбамеянгПредупреждения: Снодграсс (24), Крессуэлл (49)
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