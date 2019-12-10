«Вест Хэм» — «Арсенал»: счет 1:3, обзор голов

В 16 туре английской Премьер-лиги состоялось лондонское дерби между. Команды сыграли со счетом 1:3.

Матч начался скучным перекатыванием мяча. Никто не торопился форсировать события. Но под конец первого тайма игра ожила. Хозяева вышли вперед после заворухи от стандартного положения. В итоге Огбонна с подачи Форналса пробил головой, а мяч срикошетил от защитника «канониров» в ворота.

Казалось «Арсенал» потух, но каким-то чудом с 60 минуты команда начала подавать признаки жизни. Сначала на 60 минуте Мартинелли точно пробил низом в дальний угол, после того, как ему на 11 метров выкатил Колашинац.

Через 6 минут Пепе отличился после передачи Обамеянга. Игрок сместился с мячом справа налево и закрутил мяч в дальний угол ворот.

Ну а точку в матче поставил Обамеянг, которому должок вернул Пепе. Капитан гостей в упор расстрелял Дэвида Мартина.

«Арсенал» прервал свою 7-матчевую безвыигрышную серию, набрав 22 очка (9 место). «Вест Хэм» остался на 16 строчке с 16 очками в активе.