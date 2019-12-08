«Спартак» — «Ростов»: счет матча 1:4, обзор голов

Московскийпотерпел домашнее поражение от(1:4) в матче 19-го тура чемпионата России.

Счет на 22-й минуте открыли хозяева. Умяров ошибся в передаче и ростовчане организовали быструю атаку.

Прошла подача в штрафную, Шомуродов сложился и пробил головой в штангу, а Зайнутдинов первым успел на отскок и вколотил мяч в сетку.

На 44-й минуте был назначен пенальти в ворота «Спартака»: Прошла подача в штрафную, и мяч попал в руку Умярову. Ивелин Попов аккуратно пробил по центру, Максименко остался на месте и забрал мяч.

На 53-й минуте у ростовчан прошла быстрая атака, Шомуродов стянул на себя двух соперников и покатил мяч на дальний угол вратарской, а Ионов поразил пустые ворота.

Счет стал крупным на 79-й минуте. Ростовчане разыграли угловой, Попов навесил во вратарскую, Чистяков выиграл позицию и головой переправил мяч в верхний угол ворот.

На 81-й минуте «Спартак» отквитал один мяч. Прошёл длинный заброс вперёд, Солтмурад Бакаев сделал скидку в штрафную, Ларссон отдал во вратарскую, а Понсе в касание переправил мяч в сетку.

Но две минуты спустя Байрамян поборолся у штрафной «Спартака» и выкатил мяч в центр, Зайнутдинов подстроился и на исполнение пробил в нижний угол ворот — Максименко не дотянулся.

«Спартак» занимает десятое место в таблице РПЛ, набрав 22 очка. «Ростов» занимает третье место, опережая по дополнительным показателями ЦСКА и «Локомотив». Все три клуба набрали по 34 очка.