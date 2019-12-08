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    «Ростов» разгромил «Спартак» в Москве, Зайнутдинов оформил дубль

    «Спартак» — «Ростов»: счет матча 1:4, обзор голов

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    Московский «Спартак» потерпел домашнее поражение от «Ростова» (1:4) в матче 19-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет на 22-й минуте открыли хозяева. Умяров ошибся в передаче и ростовчане организовали быструю атаку.

    Прошла подача в штрафную, Шомуродов сложился и пробил головой в штангу, а Зайнутдинов первым успел на отскок и вколотил мяч в сетку.

    На 44-й минуте был назначен пенальти в ворота «Спартака»: Прошла подача в штрафную, и мяч попал в руку Умярову. Ивелин Попов аккуратно пробил по центру, Максименко остался на месте и забрал мяч.

    На 53-й минуте у ростовчан прошла быстрая атака, Шомуродов стянул на себя двух соперников и покатил мяч на дальний угол вратарской, а Ионов поразил пустые ворота.

    Счет стал крупным на 79-й минуте. Ростовчане разыграли угловой, Попов навесил во вратарскую, Чистяков выиграл позицию и головой переправил мяч в верхний угол ворот.

    На 81-й минуте «Спартак» отквитал один мяч. Прошёл длинный заброс вперёд, Солтмурад Бакаев сделал скидку в штрафную, Ларссон отдал во вратарскую, а Понсе в касание переправил мяч в сетку.

    Но две минуты спустя Байрамян поборолся у штрафной «Спартака» и выкатил мяч в центр, Зайнутдинов подстроился и на исполнение пробил в нижний угол ворот — Максименко не дотянулся.

    «Спартак» занимает десятое место в таблице РПЛ, набрав 22 очка. «Ростов» занимает третье место, опережая по дополнительным показателями ЦСКА и «Локомотив». Все три клуба набрали по 34 очка.

    РПЛ. 19-й тур
    «Спартак» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:4 (0:1)
    Голы: Зайнутдинов, 22 (0:1). Ионов, 53 (0:2). Чистяков, 79 (0:3). Понсе, 81 (1:3). Зайнутдинов, 83 (1:4)Нереализованный пенальти: И.Попов, 45 (вратарь)«Спартак» (Москва): Максименко, Зобнин, Джикия, Крал, Мельгарехо, З.Бакаев, Тил (Шюррле, 72), Умяров, Мирзов (С.Бакаев, 80), Ларссон, Понсе«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Козлов, Чистяков, Хаджикадунич, Чернов, Байрамян, Норманн, И.Попов, Ионов (Долгов, 90+2), Шомуродов (Сигурдарсон, 74), Зайнутдинов (Саплинов, 87)Предупреждения: И.Попов, 18. Джикия, 38. Крал, 42. Умяров, 77. Саплинов, 90+2
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