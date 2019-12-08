«Брайтон» — «Вулверхэмптон»: счет матча 2:2, обзор голов

В матче 16-го тура чемпионата Англиина своем поле сыграл вничью с— 2:2.

В составе хозяев голы забили Нил Мопе и Дави Проппер. За гостей дубль записал на свой счет португальский нападающий Жота.

«Брайтон» идет на 12-м месте в таблице АПЛ, набрав 19 очков. «Вулверхэмптон» занимает шестое место с 24 очками.

В следующем матче «Брайтон» сыграет с «Кристал Пэлас», а «волки» примут «Тоттенхэм».