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    «Брайтон» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном»

    «Брайтон» — «Вулверхэмптон»: счет матча 2:2, обзор голов

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    В матче 16-го тура чемпионата Англии «Брайтон» на своем поле сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» — 2:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе хозяев голы забили Нил Мопе и Дави Проппер. За гостей дубль записал на свой счет португальский нападающий Жота.

    «Брайтон» идет на 12-м месте в таблице АПЛ, набрав 19 очков. «Вулверхэмптон» занимает шестое место с 24 очками.

    В следующем матче «Брайтон» сыграет с «Кристал Пэлас», а «волки» примут «Тоттенхэм».

    АПЛ. 16-й тур
    Брайтон — Вулверхэмптон 2:2 (2:2, 0:0)
    Голы: 0:1 — 28 Диогу Жота, 1:1 — 34 Мопе, 2:1 — 36 Проппер, 2:2 — 44 Диогу ЖотаБрайтон: Райан, Данк, Уэбстер, Берн, Гросс (Джаханбахш, 68), Муй, Проппер, Альсате, Стивенс, Троссард (Мюррей, 68), МопеВулверхэмптон: Руй Патрисиу, Кастро, Доэрти, Коуди, Моутинью, Дендонкер, Рубен Невеш, Саисс, Траоре (Рубен Винагре, 90), Диогу Жота (Нету, 77), Хименес (Кутроне, 85)Предупреждения: Данк (75), Берн (82), Стивенс (90)
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