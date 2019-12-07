«Борнмут» — «Ливерпуль»: счет 0:3, обзор голов

В 16 туре АПЛездил в гости ки выиграл там со счетом 0:3. Это была 15 победа команды в чемпионате.

Первый гол в матче забил Окслейд-Чемберлен. Хендерсон сделал длинную передачу, и полузащитник в одно касание пробросил мяч мимо вратаря.

Кейта и Салах показали неплохое взаимодействие. Египтянин собрал на себе нескольких соперников и отдал пятой на Кейта, который стоял в штрафной практически один. Тот пробил носком в правый от себя угол.

На 54 минуте Кейта вернул Салаху должок. Он отдал точный пас в зону между защитниками и вингер в одно касание низом отправил мяч в дальний угол ворот.

«Ливерпуль» набрал 46 очков, так и не проиграв ни разу в этом сезоне. Для «Борнмута» это было 8 поражение в чемпионате. У команды 15 позиция и 16 очков.