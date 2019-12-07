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    «Ливерпуль» одержал 15 победу в АПЛ

    «Борнмут» — «Ливерпуль»: счет 0:3, обзор голов

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    В 16 туре АПЛ «Ливерпуль» ездил в гости к «Борнмуту» и выиграл там со счетом 0:3. Это была 15 победа команды в чемпионате.

    Мохаммед Салах
    Мохаммед Салах

    Первый гол в матче забил Окслейд-Чемберлен. Хендерсон сделал длинную передачу, и полузащитник в одно касание пробросил мяч мимо вратаря.

    Кейта и Салах показали неплохое взаимодействие. Египтянин собрал на себе нескольких соперников и отдал пятой на Кейта, который стоял в штрафной практически один. Тот пробил носком в правый от себя угол.

    На 54 минуте Кейта вернул Салаху должок. Он отдал точный пас в зону между защитниками и вингер в одно касание низом отправил мяч в дальний угол ворот.

    «Ливерпуль» набрал 46 очков, так и не проиграв ни разу в этом сезоне. Для «Борнмута» это было 8 поражение в чемпионате. У команды 15 позиция и 16 очков.

    АПЛ. 16 тур
    «Борнмут» — «Ливерпуль» — 0:3
    Голы: 0:1 — 35 Окслейд-Чемберлен, 0:2 — 44 Кейта, 0:3 — 54 Салах«Борнмут»: Рэмсдейл, Рико, Мифем, Фрэнсис, Аке (Симпсон, 35), Лерма, Биллинг (Кук, 58), Фрэйзер, Данджума, Уилсон (Гослинг, 64), Соланке«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Ловрен (Александер-Арнолд, 40), Робертсон (Джонс, 76), Гомес, Хендерсон, Милнер, Кейта, Окслейд-Чемберлен (Шакири, 87), Салах, ФирминоПредупреждения: Гомес (39)
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