«Аякс» прервал 23-матчевую серию без поражений в чемпионате Голландии

В матче 16-й тур высшего дивизиона чемпионата Голландиидома потерпел поражение со счетом 0:2 от

На 42-й минуте Майк Ндайишимий с пенальти вывел гостей вперед, а на 78-й минуте Дамил Данкерлей установил окончательный результат на табло.

Для лидирующего в таблице Эредивизи «Аякса» это поражение стало первым в национальном первенстве с 17 марта. Кроме того, амстердамцы проиграли дома в национальном чемпионате впервые с ноября 2017 года. Тогда в Амстердаме победил «Утрехт» — 2:1.

Несмотря на поражение, «Аякс» останется на первом месте в турнирной таблице по итогам тура. У команды Эрика тен Хага 41 очко. 0