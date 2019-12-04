ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Массимилиано Аллегри — один из кандидатов на пост наставника «Арсенала»Топ-7 кандидатов на пост наставника «Арсенала»
  • 07:54
    • «Майами» прервал победную серию «Торонто», «Даллас» разгромил «Нью-Орлеан»
  • 01:17
    • «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» и поднялся на второе место в АПЛ
  • 19:34
    • «Салават Юлаев» прервал серию поражений, победив «Трактор»
  • 19:19
    • Черышев восстановился от травмы
  • 18:57
    • Казарцев рассудит «Краснодар» и ЦСКА
    Все новости спорта

    Почеттино заинтересован работать в «Манчестер Юнайтед»

    Футбол Трансферы Футбол Англии Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино надеется возглавить «Манчестер Юнайтед», утверждает Manchester Evening News.

    Маурисио Почеттино
    Маурисио Почеттино

    Как сообщает источник, в услугах 47-летнего аргентинского специалиста заинтересованы лондонский «Арсенал», мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария», однако сам Почеттино рассчитывает сменить Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера «красных дьяволов».

    Отмечается, что в связи с последними неудовлетворительными результатами «МЮ», позиции Сульшера на посту главного тренера команды заметно пошатнулись.

    В этом сезоне английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает 10-е место, набрав 18 очков в 14 турах. Следующий матч клуб из Манчестера сыграет сегодня, 4 декабря, с «Тоттенхэмом». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 26 ноября — 2 декабря
  • 02/12/2019 в 21:26
    •
  • Прогноз
  • «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»
  • 4.50
  • Сегодня в 22:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как «Манчестер Юнайтед» примет Моуринью?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 4.50
    •
  • Будет ли нападение ПСЖ громить «Нант»?
  • ПСЖ — «Нант». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • На «Энфилде» «Ливерпуль» не будет напрягаться
  • «Ливерпуль» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 1.57
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Манчестер Сити» Футбол АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Бернли», «МЮ» примет «Тоттенхэм»Подробности матчей 15-го тура чемпионата Англии по футболу 02:010
  • 10:07
    • «Манчестер Сити» поспорит с «Барселоной» за форварда «Интера»
  • 10:39
    • Почеттино заинтересован работать в «Манчестер Юнайтед»
  • 10:23
    • Стали известны составы групп Кубка Америки 2020 года
    Юнес Намли Футбол Понедельник — день тяжелый. «Краснодару» не удалось выйти на второе местоРеакция прессы на матч «Краснодар» — «Тамбов» Вчера в 15:070
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли Моуринью феерить у руля «Тоттенхэма»?
  • 3.45
    •
  • 07:36
    • Экс-наставник «Милана» может возглавить «Наполи»
  • 07:19
    • Ибрагимович: Скоро увидимся в Италии
  • 07:04
    • «Фиорентина» вышла в 1/8 финала Кубка Италии
    Лионель Месси Футбол Месси — шестикратный. И другого варианта не былоРеакция спортивных СМИ на победу Лионеля Месси в голосовании за «Золотой мяч»-2019 Вчера в 14:410
  • 01:34
    • Хайнс уволен из «Нью-Джерси Дэвилз»
  • 01:06
    • «Лион» дома уступил «Лиллю»
  • 00:52
    • «Кристал Пэлас» победил «Борнмут»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие