Почеттино заинтересован работать в «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма»надеется возглавить «Манчестер Юнайтед», утверждает Manchester Evening News.

Как сообщает источник, в услугах 47-летнего аргентинского специалиста заинтересованы лондонский «Арсенал», мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария», однако сам Почеттино рассчитывает сменить Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера «красных дьяволов».

Отмечается, что в связи с последними неудовлетворительными результатами «МЮ», позиции Сульшера на посту главного тренера команды заметно пошатнулись.

В этом сезоне английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает 10-е место, набрав 18 очков в 14 турах. Следующий матч клуб из Манчестера сыграет сегодня, 4 декабря, с «Тоттенхэмом». 0