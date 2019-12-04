СМИ: Анчелотти может вернуться в ПСЖ

Наставник «Наполи»может следующим летом возглавить, сообщает французское издание Foot Mercato.

По данным издания, по завершении нынешнего сезона немец Томас Тухель покинет «Пари Сен-Жермен», чтобы возглавить мюнхенскую «Баварию».

Освободившееся место и займет итальянский тренер, уже работавший с ПСЖ с 2011 по 2013 годы.

Итальянские СМИ ранее утверждали, что Анчелотти будет уволен из «Наполи» после матча Лиги чемпионов против «Генка». Его место должен занять бывший тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо.

Безвыигрышная серия «Наполи» с учетом всех турниров длится восемь матчей (шесть ничьих и два поражения). 0