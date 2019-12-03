ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Арсенал»Судьбоносное поражение ЦСКА. «Зениту» освободили дорогу к титулу
  • 23:42
    • Месси — шестикратный обладатель «Золотого мяча»
  • 09:57
    • «Реал» возобновил интерес к полузащитнику «Наполи»
  • 09:44
    • «Барселона» обошла «Реал» по количеству «Золотых мячей»
  • 08:58
    • «Филадельфия» разобралась с «Ютой», «Милуоки» разгромил «Нью-Йорк»
  • 08:31
    • WBC одобрил реванш Уайлдера и Фьюри
    Все новости спорта

    «Барселона» обошла «Реал» по количеству «Золотых мячей»

    Футбол Футбол Испании Примера Барселона Реал Мадрид Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2019 года.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    Для аргентинца это уже шестая самая престижная индивидуальная футбольная награда.

    Таким образом, каталонский клуб опередил своего принципиального соперника «Реал» по количеству «Золотых мячей», завоеванных футболистами клуба. У «Барселоны» их теперь 12, у мадридцев — 11.

    У «сливочных» в разные годы приз доставался таким игрокам, как Альфредо Ди Стефано (1957, 1959), Раймон Копа (1958), Роналдо (2002), Луиш Фигу (2000), Фабио Каннаваро (2006), Криштиану Роналду (2013, 2014, 2016, 2017) и Лука Модрич (2018).

    В составе «сине-гранатовых» обладателями награды становились Луис Суарес (1960), Йохан Круифф (1973, 1974), Христо Стоичков (1994), Ривалдо (1999), Роналдиньо (2005) и Лионель Месси (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 26 ноября — 2 декабря
  • Вчера в 21:26
    •
  • Прогноз
  • «Бернли» — «Манчестер Сити»
  • 1.86
  • Сегодня в 23:15
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Начнет ли «Манчестер Сити» набирать упущенное?
  • «Бернли» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Добудет ли «Фиорентина» уверенную победу в Кубке?
  • «Фиорентина» — «Читтаделла». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Завоюет ли «Марсель» 3 очка в пятой игре кряду?
  • «Анже» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Антони Марсьяль Футбол Очередная упущенная победа. «Юнайтед» не справился с «Виллой»«Красные дьяволы» остались в середине турнирной таблицы Вчера в 14:340
  • 23:26
    • Меган Рапино — обладательница «Золотого мяча»-2019
  • 23:11
    • Де Лигт выиграл приз лучшему молодому игроку года
  • 21:34
    • ЦСКА проиграл тульскому «Арсеналу» на своем поле
    «Зенит» — «Спартак» Футбол РПЛ. «Зенит» взял верх над «Спартаком», «Локомотив» проиграл «Динамо»Обзор матчей 18-го тура Российской Премьер-лиги 01:240
  • Экспресс дня

  • Вернутся ли победы к «Ман Сити»?
  • 2.63
    •
  • 08:44
    • Рублев начнет сезон на турнире в Дохе
  • 00:59
    • «Кальяри» вырвал победу у «Сампдории»
  • 00:41
    • «Майнц» одержал волевую победу над «Айнтрахтом»
    Сергей Семак и Доменико Тедеско Футбол Чемпионская гонка закончена. Семак уверенно переиграл ТедескоРеакция спортивных СМИ на Дерби двух столиц Вчера в 02:530
  • 21:55
    • СКА вырвал победу у ЦСКА, Барабанов оформил хет-трик
  • 21:47
    • «Краснодар» разошелся миром с «Тамбовом»
  • 19:27
    • «Салават Юлаев» уступил «Йокериту» в Уфе
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие