«Барселона» обошла «Реал» по количеству «Золотых мячей»

Лионель Месси
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Для аргентинца это уже шестая самая престижная индивидуальная футбольная награда.
Таким образом, каталонский клуб опередил своего принципиального соперника «Реал» по количеству «Золотых мячей», завоеванных футболистами клуба. У «Барселоны» их теперь 12, у мадридцев — 11.
У «сливочных» в разные годы приз доставался таким игрокам, как Альфредо Ди Стефано (1957, 1959), Раймон Копа (1958), Роналдо (2002), Луиш Фигу (2000), Фабио Каннаваро (2006), Криштиану Роналду (2013, 2014, 2016, 2017) и Лука Модрич (2018).
В составе «сине-гранатовых» обладателями награды становились Луис Суарес (1960), Йохан Круифф (1973, 1974), Христо Стоичков (1994), Ривалдо (1999), Роналдиньо (2005) и Лионель Месси (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019). 0