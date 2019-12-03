Месси: Время летит очень быстро

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентиныпосле получения шестого «Золотого мяча» отметил, что близок к завершению карьеры.

«Слава богу, что я могу заниматься тем, что люблю, с тех пор, как мне был год или два, и бог хочет, чтобы я провел еще несколько лет, получая от своего любимого дела удовольствие. Я прекрасно знаю, сколько мне лет, и потому такие моменты приносят еще больше радости, поскольку знаю, что окончание карьеры становится все ближе, и это тяжело осознавать.

Повторюсь, у меня остается еще несколько лет, и сейчас мне кажется, что время летит очень быстро. Надеюсь, что буду и дальше получать удовольствие от футбола, своей семьи, соперников и этой жизни», — цитирует аргентинца Marca.

Месси теперь опережает Криштиану Роналду на одну награду и является рекордсменом по количеству «Золотых мячей». 0