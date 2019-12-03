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    Месси: Время летит очень быстро

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    Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси после получения шестого «Золотого мяча» отметил, что близок к завершению карьеры.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    «Слава богу, что я могу заниматься тем, что люблю, с тех пор, как мне был год или два, и бог хочет, чтобы я провел еще несколько лет, получая от своего любимого дела удовольствие. Я прекрасно знаю, сколько мне лет, и потому такие моменты приносят еще больше радости, поскольку знаю, что окончание карьеры становится все ближе, и это тяжело осознавать.

    Повторюсь, у меня остается еще несколько лет, и сейчас мне кажется, что время летит очень быстро. Надеюсь, что буду и дальше получать удовольствие от футбола, своей семьи, соперников и этой жизни», — цитирует аргентинца Marca.

    Месси теперь опережает Криштиану Роналду на одну награду и является рекордсменом по количеству «Золотых мячей». 0

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