Колосков осудил Дзюбу за слова о фашистах

Почетный президент РФСвысказался о словах капитана «Зенита»про болельщиков «Спартака».

Дзюба назвал часть фанатов «красно-белых» «сектантами» и «фашистами».

«Слова Дзюбы про фашистов — явный перебор. Как бы человека ни оскорбляли, пусть даже несправедливо, такими словами разбрасываться нельзя. Особенно в нашей стране. Думаю, что его слова многие осудили.

Не знаю, будут ли рассматривать этот инцидент комитет РФС по этике. Лично я выступаю за то, чтобы комитет разобрался с этим. Каким бы ты ни был великим в кавычках, такое нельзя говорить», — цитирует Колоскова Sport24.ru. 0