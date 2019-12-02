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    Колосков осудил Дзюбу за слова о фашистах

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    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о словах капитана «Зенита» Артема Дзюбы про болельщиков «Спартака».

    Вячеслав Колосков
    Вячеслав Колосков

    Дзюба назвал часть фанатов «красно-белых» «сектантами» и «фашистами».

    «Слова Дзюбы про фашистов — явный перебор. Как бы человека ни оскорбляли, пусть даже несправедливо, такими словами разбрасываться нельзя. Особенно в нашей стране. Думаю, что его слова многие осудили.

    Не знаю, будут ли рассматривать этот инцидент комитет РФС по этике. Лично я выступаю за то, чтобы комитет разобрался с этим. Каким бы ты ни был великим в кавычках, такое нельзя говорить», — цитирует Колоскова Sport24.ru. 0

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