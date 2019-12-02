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    Дзагоев попал в стартовый состав ЦСКА на матч с «Арсеналом»

    ЦСКА — «Арсенал»: составы, коэффициенты, онлайн

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    Стали известны стартовые составы ЦСКА и тульского «Арсенала» на матч 18-го тура Российской Прмьеер-Лиги.

    Алан Дзагоев
    Алан Дзагоев

    ЦСКА: Акинфеев, М. Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Кучаев, Бистрович, Дзагоев, Влашич, Обляков, Чалов.

    Запасные: Помазун, Тороп, Ахметов, Сантос, Набабкин, Сигурдссон, Нисимура, Гогуа, Бийол, Шарлия, Щенников, Тикнизян.

    «Арсенал»: Шамов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Горбатенко, Ткачёв, Чаушич, Костадинов, Луценко.

    Запасные: Нигматуллин, Левашов, Хагуш, Денисов, Довбня, Берхамов, Пантелеев, Ломовицкий, Лесовой, Аджоев, Кангва, Тудорие.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение ЦСКА. Коэффициент на его победу — 1.52, на ничью — 4.30, тогда как на успех «Арсенала» — 7.32.

    Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0

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