Черевченко: В матче с ЦСКА рассчитывая на быстрые атаки

Также он рассказал о травме Сергея Ткачева, вместо которого еще до перерыва вышел автор гола Даниил Лесовой.
«В России мало или даже нет команд, которые играют в позиционной атаке. ЦСКА — не исключение, армейцы тоже здорово проводят быстрые атаки.
Мы готовились к армейцам, учли это, отдали инициативу — и поэтому нам было легче на свободном пространстве.
Говорили с футболистами, что ЦСКА очень активно играет первые 30-35 минут. Посмотрели их матчи, так было в каждом. Ребята выдержали, бились.
У ЦСКА были хорошие моменты, он вполне мог забить в первом тайме. Мы использовали свой во втором, как раз рассчитывая на быстрые атаки, поэтому и Лесовой вышел.
По травме Ткачева — вопрос к докторам. Он слышал щелчок. Посмотрим. Будем надеяться, что ничего страшного», — сказал Черевченко изданию «Спорт-Экспресс». 0