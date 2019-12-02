Черевченко: В матче с ЦСКА рассчитывая на быстрые атаки

Главный тренер «Арсенала»поделился впечатлениями после гостевого матча 18-го тура РПЛ с(1:0).

Также он рассказал о травме Сергея Ткачева, вместо которого еще до перерыва вышел автор гола Даниил Лесовой.

«В России мало или даже нет команд, которые играют в позиционной атаке. ЦСКА — не исключение, армейцы тоже здорово проводят быстрые атаки.

Мы готовились к армейцам, учли это, отдали инициативу — и поэтому нам было легче на свободном пространстве.

Говорили с футболистами, что ЦСКА очень активно играет первые 30-35 минут. Посмотрели их матчи, так было в каждом. Ребята выдержали, бились.

У ЦСКА были хорошие моменты, он вполне мог забить в первом тайме. Мы использовали свой во втором, как раз рассчитывая на быстрые атаки, поэтому и Лесовой вышел.

По травме Ткачева — вопрос к докторам. Он слышал щелчок. Посмотрим. Будем надеяться, что ничего страшного», — сказал Черевченко изданию «Спорт-Экспресс». 0