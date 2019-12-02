«Атлетико» — «Барселона»: счет матча 0:1, обзор гола

Мадридскийпотерпел домашнее поражение отв матче 15-го тура чемпионата Испании.

Единственный мяч был забит на 86-й минуте. Лионель Месси здорово обыгрался в стеночку с Луисом Суаресом в центральной зоне у чужой штрафной, после чего исполнил удар точно в угол ворот Облака.

«Барселона» вернулась на первое место в таблице. Каталонцы сравнялись по очкам с «Реалом» (31 очко), но обходят мадридцев по дополнительным показателям. «Атлетико» находится на шестой строчке — 25 очков.