«Атлетико» — «Барселона»: счет матча 0:1, обзор гола

Фрагмент матча
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Единственный мяч был забит на 86-й минуте. Лионель Месси здорово обыгрался в стеночку с Луисом Суаресом в центральной зоне у чужой штрафной, после чего исполнил удар точно в угол ворот Облака.
«Барселона» вернулась на первое место в таблице. Каталонцы сравнялись по очкам с «Реалом» (31 очко), но обходят мадридцев по дополнительным показателям. «Атлетико» находится на шестой строчке — 25 очков.
Примера. 15-й тур
«Атлетико» — «Барселона» — 0:1 (0:0)
Гол: Месси, 86«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Сауль, Корреа (Лемар, 73), Эррера (Лоди, 87), Партей, Коке, Жоау Феликс (Витоло, 66), Мората«Барселона»: тер Штеген, Сержи Роберто, Пике (Юмтити, 83), Лангле, Фирпо, де Йонг, Ракитич, Артур (Видаль, 73), Месси, Суарес, ГризманнПредупреждения: Партей, 8. Фирпо, 18. Корреа, 21. Пике, 32. Ракитич, 51. Лангле, 65. Витоло, 69. Фелипе, 73