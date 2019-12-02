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    Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико»

    «Атлетико» — «Барселона»: счет матча 0:1, обзор гола

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    Мадридский «Атлетико» потерпел домашнее поражение от «Барселоны» в матче 15-го тура чемпионата Испании.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Единственный мяч был забит на 86-й минуте. Лионель Месси здорово обыгрался в стеночку с Луисом Суаресом в центральной зоне у чужой штрафной, после чего исполнил удар точно в угол ворот Облака.

    «Барселона» вернулась на первое место в таблице. Каталонцы сравнялись по очкам с «Реалом» (31 очко), но обходят мадридцев по дополнительным показателям. «Атлетико» находится на шестой строчке — 25 очков.

    Примера. 15-й тур
    «Атлетико» — «Барселона» — 0:1 (0:0)
    Гол: Месси, 86«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Сауль, Корреа (Лемар, 73), Эррера (Лоди, 87), Партей, Коке, Жоау Феликс (Витоло, 66), Мората«Барселона»: тер Штеген, Сержи Роберто, Пике (Юмтити, 83), Лангле, Фирпо, де Йонг, Ракитич, Артур (Видаль, 73), Месси, Суарес, ГризманнПредупреждения: Партей, 8. Фирпо, 18. Корреа, 21. Пике, 32. Ракитич, 51. Лангле, 65. Витоло, 69. Фелипе, 73
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