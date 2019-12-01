«Вильярреал» уступил «Валенсии», потерпев третье поражение подряд

В составе победителей отличились Родриго и Ферран Торрес. Единственный мяч гостей забил Андреа-Франк Замбо.
«Валенсия» набрала 23 очка и поднялась на седьмое место в турнирной таблице Примеры. «Вильярреал» потерпел третье поражение кряду и с 18 баллами остался на 13-й позиции.
Примера. 15-й тур
«Валенсия» — «Вильярреал» — 2:1 (0:0)
Голы: Родриго, 49 (1:0). Замбо, 54 (1:1). Торрес, 70 (2:1)Нереализованный пенальти: Морено, 15 (вратарь)«Валенсия»: Силлессен, Васс, Мангала, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Парехо, Коклен (Эскердо, 83), Солер, Родриго (Собрино, 86), Гомес (Гамейро, 69), Торрес«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, Пау Торрес, Кинтилья, Мойсес Гомес (Бакка, 79), Тригерос, Замбо, Морланес (Онтиверос, 73), Морено, Токо-Экамби (Чиквуэзе, 63)Предупреждения: Альбиоль, 17. Морено, 55. Парехо, 75