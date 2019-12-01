«Вильярреал» уступил «Валенсии», потерпев третье поражение подряд

В матче 15-го тура чемпионата Испанииодержала домашнюю победу над— 2:1.

В составе победителей отличились Родриго и Ферран Торрес. Единственный мяч гостей забил Андреа-Франк Замбо.

«Валенсия» набрала 23 очка и поднялась на седьмое место в турнирной таблице Примеры. «Вильярреал» потерпел третье поражение кряду и с 18 баллами остался на 13-й позиции.