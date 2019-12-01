СМИ: Около 200 фанатов «Спартака» задержаны в Санкт-Петербурге

Болельщики «Спартака»
globallookpress.com
Как сообщает «Р-Спорт», накануне полиция Санкт-Петербурга задержала 150-200 болельщиков московского клуба.
«Ночью были полицейские рейды по барам, на улицах города. Людей с московской пропиской задерживали и доставляли в отделения.
По моей информации, им вменяют мелкое хулиганство, какие-то беспорядки, но люди вообще ничего не делали, не совершали противоправных действий.
Задержали примерно 150-200 болельщиков», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Зенит» и «Спартак» сыграют 1 декабря. Начало матча — в 19:00 по московскому времени. 0