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    СМИ: Около 200 фанатов «Спартака» задержаны в Санкт-Петербурге

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    Петербургский «Зенит» готовится принять «Спартак» в рамках 18-го тура российской Премьер-лиги.

    Болельщики «Спартака»
    Болельщики «Спартака»

    Как сообщает «Р-Спорт», накануне полиция Санкт-Петербурга задержала 150-200 болельщиков московского клуба.

    «Ночью были полицейские рейды по барам, на улицах города. Людей с московской пропиской задерживали и доставляли в отделения.

    По моей информации, им вменяют мелкое хулиганство, какие-то беспорядки, но люди вообще ничего не делали, не совершали противоправных действий.

    Задержали примерно 150-200 болельщиков», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    «Зенит» и «Спартак» сыграют 1 декабря. Начало матча — в 19:00 по московскому времени. 0

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