СМИ: Около 200 фанатов «Спартака» задержаны в Санкт-Петербурге

Петербургский «Зенит» готовится принять «Спартак» в рамках 18-го тура российской Премьер-лиги.

Как сообщает «Р-Спорт», накануне полиция Санкт-Петербурга задержала 150-200 болельщиков московского клуба.

«Ночью были полицейские рейды по барам, на улицах города. Людей с московской пропиской задерживали и доставляли в отделения.

По моей информации, им вменяют мелкое хулиганство, какие-то беспорядки, но люди вообще ничего не делали, не совершали противоправных действий.

Задержали примерно 150-200 болельщиков», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Зенит» и «Спартак» сыграют 1 декабря. Начало матча — в 19:00 по московскому времени. 0