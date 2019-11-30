Шевченко: У Украины есть хорошие шансы на выход из группы

Андрей Шевченко
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Группа C выглядит следующим образом: Голландия, Украина, Австрия, Грузия/Белоруссия/Македония/Косово.
«На чемпионате Европы нет легких команд. У нас сложная группа, и мы знаем, что наша первая игра против Голландии будет очень сложной.
Это очень сильная команда с большим потенциалом. Мы будем играть в гостях, так что это будет очень сложно.
Честно говоря, мы не хотели начинать турнир с Голландии. Австрия также является сильным противником, но я думаю, что у Украины есть хорошие шансы на выход из этой группы», — цитирует Шевченко официальный сайт УЕФА. 0