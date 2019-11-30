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    Сантуш: У Франции и Германии отличные игроки, но и Португалия тоже великолепна

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    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал результат жеребьевки Евро-2020.

    Фернанду Сантуш
    Фернанду Сантуш

    В группе F португальцы сыграют с Германией, Францией и победителем Пути А плей-офф Лиги Наций.

    «Теоретически группа самая сложная, ведь здесь два чемпиона мира и один чемпион Европы. Это говорит само за себя. У соперников отличные игроки, но и моя команда тоже великолепна.

    Если вы спросите: "Хотела бы Португалия получить Францию и Германию?" Ответ был бы нет. Но если бы вы спросили об этом же Францию и Германию, они тоже вряд ли хотели быть в группе с нами», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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