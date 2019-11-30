РПЛ. «Уфа» победила в Самаре, «Зенит» примет «Спартак»

С 30 ноября по 2 декабря проходят матчи 18-го тура чемпионата России.

«Крылья Советов» — «Уфа» — 0:1

В стартовом матче 18-го тура РПЛ «Крылья Советов» принимали «Уфу». Гости одержали минимальную победу.

«Уфа» могла открывать счет уже на 11-й минуте, но после удара Вячеслава Кротова головой мяч попал в перекладину.

Гости вышли вперед на 25-й минуте — Ловро Бизяк отправил мяч в дальний угол после передачи с левого фланга.

На 82-й минуте «Уфа» могла увеличить свое преимущество, но после удара Бизяка хозяев спасла штанга.

«Уфа» прервала свою серию без побед в РПЛ, которая насчитывала семь матчей. Уфимцы набрали 22 очка и поднялись на шестое место в таблице.

У «Крыльев» осталось 18 очков, команда идет 12-й.

РПЛ. 18-й тур «Крылья Советов» (Самара) — «Уфа» — 0:1 (0:1) Гол: Бизяк, 25«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Н.Чернов, Лысцов, Бурлак, Полуяхтов, Кабутов (Голенков, 46), Тимофеев, Зиньковский, Канунников (Терехов, 68), Радонич«Уфа»: Беленов, Сухов, Неделчару, Пуцко, Йокич, Алиев, Фомин, Карп, Тилль (Голубев, 54), Кротов (Вомбергар, 67), БизякПредупреждения: Пуцко, 33. Карп, 48. Йокич, 70. Лысцов, 90

«Ростов» — «Урал»

30 ноября, 16:30 мск

«Ахмат» — «Рубин»

30 ноября, 19:00 мск

«Сочи» — «Оренбург»

перенесен

«Локомотив» — «Динамо» М

1 декабря, 16:30 мск

«Зенит» — «Спартак»

1 декабря, 19:00 мск

«Краснодар» — «Тамбов»

2 декабря, 19:30 мск

ЦСКА — «Арсенал»

2 декабря, 19:30 мск