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    «Ливерпуль» в меньшинстве довел матч до победы

    «Ливерпуль» — «Брайтон»: счет 2:1, обзор голов

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    В рамках 14 тура АПЛ «Ливерпуль» не без проблем, но все же одержал победу на «Брайтоном». Под конец встречи вратарь хозяев Алисон получил красную карточку и оставил команду в меньшинстве.

    Вирджил ван Дейк и Юрген Клопп
    Вирджил ван Дейк и Юрген Клопп

    Еще в первом тайме «мерсисайдцы» забили свои два мяча. «Дубль» оформил Ван Дейк. Дважды ассистентом стал Александр-Арнольд. На 18 минуте правый защитник выполнил навес со стандартного положения. Во втором моменте игрок подавал угловой с левого фланга. Оба мяча голландец забил головой.

    На 76 минуте Алисон, дабы спасти команду от гола, сыграл рукой вне штрафной зоны и за это его удалили. На 79 минуте Данк успешно исполнил штрафной за ту игру рукой.

    «Ливерпуль» продолжает отрыв от «Ман Сити». Сейчас у «красных» 40 очков и 11 баллов форы. «Брайтон» идет на 15 месте.

    АПЛ. 14 тур
    «Ливерпуль» — «Брайтон»
    Голы: 1:0 — 18 ван Дейк, 2:0 — 24 ван Дейк, 2:1 — 79 Данк«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, Робертсон, ван Дейк, Ловрен, Хендерсон, Вейналдум, Окслейд-Чемберлен (Адриан, 78), Мане, Фирмино (Ориги, 76), Салах (Лаллана, 69)«Брайтон»: Райан, Берн, Монтойя (Альсате, 69), Уэбстер, Данк, Стивенс, Биссума (Троссард, 69), Гросс, Проппер, Муй, Коннолли (Мопе, 76)Удаления: Алиссон (76)
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