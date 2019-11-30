«Ливерпуль» — «Брайтон»: счет 2:1, обзор голов

В рамках 14 тура АПЛне без проблем, но все же одержал победу на. Под конец встречи вратарь хозяев Алисон получил красную карточку и оставил команду в меньшинстве.

Еще в первом тайме «мерсисайдцы» забили свои два мяча. «Дубль» оформил Ван Дейк. Дважды ассистентом стал Александр-Арнольд. На 18 минуте правый защитник выполнил навес со стандартного положения. Во втором моменте игрок подавал угловой с левого фланга. Оба мяча голландец забил головой.

На 76 минуте Алисон, дабы спасти команду от гола, сыграл рукой вне штрафной зоны и за это его удалили. На 79 минуте Данк успешно исполнил штрафной за ту игру рукой.

«Ливерпуль» продолжает отрыв от «Ман Сити». Сейчас у «красных» 40 очков и 11 баллов форы. «Брайтон» идет на 15 месте.