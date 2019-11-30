«Челси» — «Вест Хэм»: счет 0:1, обзор голов

В рамках 14 тура английской Премьер-лигиснова проиграл и на этот раз уже. Счет в матче 0:1 в пользу «молотков».

Форналс на 48 минуте получил мяч у левой бровки. Следом за ним бежал Крессуэлл, который получил пас от первого. Левый защитник ворвался в штрафную, на замахе убрал защитника и правой ногой пробил в дальний нижний угол ворот.

«Челси» опустился на 4 место, но пока что имеет 6-очковый отрыв от «Тоттенхэма». «Вест Хэм» на 13 месте. Команда набрала 16 очков.