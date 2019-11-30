«Челси» — «Вест Хэм»: счет 0:1, обзор голов

Фрэнк Лэмпард
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Форналс на 48 минуте получил мяч у левой бровки. Следом за ним бежал Крессуэлл, который получил пас от первого. Левый защитник ворвался в штрафную, на замахе убрал защитника и правой ногой пробил в дальний нижний угол ворот.
«Челси» опустился на 4 место, но пока что имеет 6-очковый отрыв от «Тоттенхэма». «Вест Хэм» на 13 месте. Команда набрала 16 очков.
АПЛ. 14 тур
«Челси» — «Вест Хэм»
Голы: 0:1 — 48 Крессуэлл«Челси» Аррисабалага, Джеймс, Томори, Эмерсон, Зума, Маунт, Жоржиньо (Канте, 63), Пулишич, Ковачич, Педро (Виллиан, 63), Жиру (Хадсон-Одои, 71)«Вест Хэм» Мартин, Бальбуэна, Огбонна, Фредерикс, Крессуэлл, Фелипе Андерсон (Ярмоленко, 71), Снодграсс, Нобл, Райс, Антонио (Аллер, 76), Форнальс (Масуаку, 83)Предупреждения: Форнальс (65), Ярмоленко (88), Крессуэлл (90)