РПЛ рассмотрела вариант с расширением чемпионата до 24 команд

В середине ноября состоялось совещание руководства российской Премьер-лиги, информирует РБК.

По информации издания, на совещании поднимался вопрос о возможном расширении чемпионата России до 24 команд.

Если количество клубов в РПЛ будет увеличено с 16 до 24, на первом этапе чемпионата они будут разделены на две группы по 12 исходя из результатов прошлого сезона. Восемь новых команд для второй группы будут привлечены из ФНЛ.

После первого этапа команды будут распределены на четыре шестерки и в весенней части чемпионата сыграют еще по 10 матчей.

Первая шестерка будет разыгрывать медали и места в еврокубках. Последняя — право остаться в РПЛ. Во второй и третьей будет определено, кому играть в первой группе из 12 команд на следующий сезон.

Никакого конкретного решения руководители РПЛ не приняли. Было решено продолжить совместную работу над реформированием РПЛ, которого не стоит ждать раньше 2022 года. 0