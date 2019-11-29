«Ростов» и «Урал» сыграли вничью в молодежном первенстве

Игроки «Ростова»
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Гости дважды выходили вперед усилиями Никиты Чистякова и Константина Сысоева, но хозяева оба раза отыгрывались с пенальти. Точные удары на счету Михаила Осинова и Владимира Медведя.
После 18 туров оба клуба набрали по 20 очков и располагаются на 12 и 13 местах в таблице молодежного первенства.
Молодежное первенство. 18-й тур
«Ростов — мол.» (Ростов-на-Дону) — «Урал — мол.» (Екатеринбург) — 2:2 (1:1)
Голы: Чистяков, 18 (0:1). Осинов, 35 — с пенальти (1:1). Сысоев, 56 (1:2). Медведь, 74 — с пенальти (2:2)