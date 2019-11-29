«Ростов» и «Урал» сыграли вничью в молодежном первенстве

В 18-м туре молодежного первенства Россиипринимал. Встреча завершилась вничью — 2:2.

Гости дважды выходили вперед усилиями Никиты Чистякова и Константина Сысоева, но хозяева оба раза отыгрывались с пенальти. Точные удары на счету Михаила Осинова и Владимира Медведя.

После 18 туров оба клуба набрали по 20 очков и располагаются на 12 и 13 местах в таблице молодежного первенства.