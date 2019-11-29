Коломейцев: Было бы правильно, если бы Миранчук отправился в топ-чемпионат

Полузащитник «Локомотива»считает, что хавбек командыготов проявить себя в топ-чемпионате.

«Мы все за него рады. Хочется, чтобы больше наших молодых ребят уезжало в Европу. В командных разговорах проскакивает, что удачные матчи в Лиге чемпионов помогут нашим игрокам оказаться за границей. Думаю, ему это по силам.

В России он уже всем все доказал, выиграл трофеи. Было бы правильно, если бы он в итоге отправился в топ-чемпионат. В последнее время он заметно повзрослел. Не только в футбольном плане, но и ментальном», — цитирует Коломейцева «Р-Спорт».

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что 24-летним Миранчуком интересуется туринский «Ювентус». Контракт футболиста с «Локомотивом» рассчитан до лета 2021 года. 0