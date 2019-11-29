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    «Арсенал» проиграл «Айнтрахту», «Стандард» сыграл вничью с «Виторией»

    «Арсенал» — «Айнтрахт»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Лига Европы Арсенал Футбол Англии Айнтрахт Франкфурт Футбол Германии Стандард Витория Гимарайнш Португалия Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Лондонский «Арсенал» потерпел домашнее поражение от франкфуртского «Айнтрахта» (1:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы в группе F.

    «Арсенал» — «Айнтрахт»
    «Арсенал» — «Айнтрахт»

    Счет в матче в добавленное к первому тайму время открыли «канониры» — отличился Пьер-Эмерик Обамеянг.

    Во втором тайме победу немецкой команде принес дубль Даити Камады на 55-й и 64-й минутах.

    Лига Европы. Группа F. 5-й тур
    «Арсенал» (Англия) — «Айнтрахт Ф» (Германия) — 1:2 (1:0)
    Голы: Обамеянг, 45+1 (1:0). Камада, 55 (1:1). Камада, 64 (1:2)«Арсенал»: Мартинес, Папастатопулос, Давид Луиз (Гендузи, 31), Мустафи (Торрейра, 76), Чемберс, Тирни, Джака, Уиллок, Обамеянг, Сака, Мартинелли (Езил, 60)«Айнтрахт»: Реннов, Хасебе, Абраам, Хинтереггер, Да Коста, Фернандеш (Кор, 46), Костич, Соу, Камада, Гонсалу Пасьенсия, Андре Силва (Гачинович, 46)Предупреждения: Костич, 21. Мартинелли, 34. Абраам, 59. Мустафи, 74. Джака, 86. Гонсалу Пасьенсия, 90+2. Гендузи, 90+2

    В другом матче группы португальская «Витория» на своем поле сыграла вничью с бельгийским «Стандардом» — 1:1.

    Счет на 39-й минуте открыли гости — Максим Лестьенн реализовал пенальти. В добавленное к первому тайму время Андре Перейра сравнял счет.

    Лига Европы. Группа F. 5-й тур
    «Витория Гимарайнш» (Португалия) — «Стандард» (Бельгия) — 1:1 (1:1)
    Голы: Лестьенн, 40 — с пенальти (0:1). Андре Перейра, 45+2 (1:1)«Витория Гимарайнш»: Дуглас, Сако, Педран, Тапсоба, Анин, Агу, Лукас Эванжелиста, Поа, Эдвардс (Рошинья, 76), Андре Перейра (Бонатини, 86), Бруну Дуарте (Давидсон, 45)«Стандард»: Бодар, Лаифис, Войвода, Ванхейсден, Гавори, Карсела-Гонсалес, Мпоку (Чоп, 82), Бастьен, Цимирот, Лестьенн (Амалла, 71), Эмон (Улари, 69)Предупреждения: Анин, 39. Тапсоба, 42. Бастьен, 42. Агу, 44. Лукас Эванжелиста, 47. Мпоку, 52. Лаифис, 64. Ванхейсден, 84

    Английская команда с 10-ю очками осталась на первом месте, а немецкий коллектив вышел на вторую строчку, имея 9 баллов, опередив клуб из Бельгии, у которого теперь на 2 очка меньше. Квартет замыкает португальский коллектив. 0

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