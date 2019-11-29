«Арсенал» — «Айнтрахт»: счет матча 1:2, обзор голов

Лондонскийпотерпел домашнее поражение от франкфуртского(1:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы в группе F.

Счет в матче в добавленное к первому тайму время открыли «канониры» — отличился Пьер-Эмерик Обамеянг.

Во втором тайме победу немецкой команде принес дубль Даити Камады на 55-й и 64-й минутах.

Лига Европы. Группа F. 5-й тур «Арсенал» (Англия) — «Айнтрахт Ф» (Германия) — 1:2 (1:0) Голы: Обамеянг, 45+1 (1:0). Камада, 55 (1:1). Камада, 64 (1:2)«Арсенал»: Мартинес, Папастатопулос, Давид Луиз (Гендузи, 31), Мустафи (Торрейра, 76), Чемберс, Тирни, Джака, Уиллок, Обамеянг, Сака, Мартинелли (Езил, 60)«Айнтрахт»: Реннов, Хасебе, Абраам, Хинтереггер, Да Коста, Фернандеш (Кор, 46), Костич, Соу, Камада, Гонсалу Пасьенсия, Андре Силва (Гачинович, 46)Предупреждения: Костич, 21. Мартинелли, 34. Абраам, 59. Мустафи, 74. Джака, 86. Гонсалу Пасьенсия, 90+2. Гендузи, 90+2

В другом матче группы португальская «Витория» на своем поле сыграла вничью с бельгийским «Стандардом» — 1:1.

Счет на 39-й минуте открыли гости — Максим Лестьенн реализовал пенальти. В добавленное к первому тайму время Андре Перейра сравнял счет.

Лига Европы. Группа F. 5-й тур «Витория Гимарайнш» (Португалия) — «Стандард» (Бельгия) — 1:1 (1:1) Голы: Лестьенн, 40 — с пенальти (0:1). Андре Перейра, 45+2 (1:1)«Витория Гимарайнш»: Дуглас, Сако, Педран, Тапсоба, Анин, Агу, Лукас Эванжелиста, Поа, Эдвардс (Рошинья, 76), Андре Перейра (Бонатини, 86), Бруну Дуарте (Давидсон, 45)«Стандард»: Бодар, Лаифис, Войвода, Ванхейсден, Гавори, Карсела-Гонсалес, Мпоку (Чоп, 82), Бастьен, Цимирот, Лестьенн (Амалла, 71), Эмон (Улари, 69)Предупреждения: Анин, 39. Тапсоба, 42. Бастьен, 42. Агу, 44. Лукас Эванжелиста, 47. Мпоку, 52. Лаифис, 64. Ванхейсден, 84

Английская команда с 10-ю очками осталась на первом месте, а немецкий коллектив вышел на вторую строчку, имея 9 баллов, опередив клуб из Бельгии, у которого теперь на 2 очка меньше. Квартет замыкает португальский коллектив. 0