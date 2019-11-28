, располагающаяся на седьмом месте в рейтинге УЕФА, сократила отставание от шестойпо итогам двух дней Лиги чемпионов.

Россия сократила отставание от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА globallookpress.com LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

На данный момент в активе России в таблице коэффициентов 44,716 балла, у Португалии — 46,049 балла, то есть отрыв уменьшился с 1,4 балла до 1,3 балла.

Напомним, накануне «Зенит» дома обыграл французский «Лион» (2:0), а португальская «Бенфика» в гостях упустила победу над немецким «РБ Лейпцигом» (2:2), ведя до 89-й минуты со счетом 2:0.

Днем ранее московский «Локомотив» на своем поле потерпел поражение от немецкого «Байера» (0:2) и потерял шансы на участие в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Страна, которая по итогам текущего сезона займет седьмую строчку, в 2021 году сможет делегировать в еврокубки пять команд: две в Лигу чемпионов (одна стартует с группового этапа, вторая — с третьего квалификационного раунда), одну — в Лигу Европы (раунд плей-офф), две — в Лигу конференций (третий и второй квалификационный раунды). 0