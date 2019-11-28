«РБ Лейпциг» — «Бенфика»: счет матча 2:2, обзор голов

Лиссабонскаяна выезде сыграла вничью с(2:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе G.

На 21-й минуте классную атаку разыграли «орлы» по бровке, последовала передача в центр, на Пицци, который с линии штрафной направил мяч в левый от себя нижний угол.

На 61-й минуте обрезались в атаке футболисты «Лейпцига», последовала передача из глубины поля на ход Винисиусу. Тот вышел на свидание с кипером и спокойно катнул мяч мимо него точно в правый от себя нижний угол.

На 89-й минуте в ворота «Бенфики» был назначен пенальти, который реализовал Эмиль Форсберг.

А в компенсированное время счет сравнялся. Прошла подача с левого фланга в центр штрафной «Бенфики». Выиграл верх Форсберг, который головой в эффектном прыжке послал мяч в ворота оппонента.

«Лейпциг» с 10 очками возглавляет таблицу, «Бенфика» с 4 очками замыкает квартет, на 3 балла отставая от «Лиона» и «Зенита».

В последнем туре 10 декабря «Бенфика» примет «Зенит», а «Лион» — «Лейпциг». 0